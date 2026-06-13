＜大学生のお昼ごはん＞出勤前に用意しているのに食べず、昼食代を要求される…ちゃんと食べてよ！
子どもが大学生ぐらいにもなると、自分のことを自分でできるようになるため、ママは楽になる……と思いきや。大きくなっても自宅にいるとママの手をいつまでも煩わせる可能性もあるようです。
『大きいお子さんのいるかたに質問です。子どものお昼ごはんはどうしていますか？ ママが用意してから仕事へ行く？ それとも作らずお金を渡す？ 家にあるものを適当に食べなさいって言う？ 自分のお金で適当にコンビニで買いなさいなどと言う？』
大学生でしょ？本人に任せる
ママたちからは、もう大学生にもなるのだから親が構いすぎず、ある程度は放置しておいたほうがいいのではないかという声が目立ちました。
『大学生なら放っておけば？ お腹が空いたら自分で食べたいものを食べるよ』
『放っておけばいいじゃん』
実は投稿者さん、お金を渡すと食事をせずお小遣いに回されることを知っているので、お子さんにお金を渡したくないのだそう。だから朝食も昼食も準備してから仕事に行っているのに、なんやかんやと理由をつけて食べていないこともあるらしいのです。そこまでしてもらって食べないのですから、放っておいたほうがいいと話すママたち。作るのだって材料費や光熱費、手間暇がかかっているのですしね。家に何かしら準備しておくことで、親の責務は果たせていると思いませんか？ あとは本人の自由……と考えてみてはいかがでしょう。
キャッシュレス決済で後払いはどう？
『うちの子は、普段は学食か大学内のコンビニとかでクレジット決済にしている。だから後からお金を渡す方式。夏休みは朝からバイトだから、お昼は食べに行ったりコンビニに行ったりしているみたい』
お金をお小遣いに回されたくないのであれば、クレジットカードやキャッシュレス決済を使用してもらい、後日明細を見て食費を支払う方法はいいかもしれません。または、家族カードを食費用に渡すのもありですね。もちろん、あまりにも豪遊した金額を見つけたら、本人に支払ってもらいましょう。そのためには事前に1食あたり1,000円〜1,500円までといったルールを決めておくことも大切です。
大学生、1食あたりいくら渡している？
『1,000円〜1,500円くらいを渡している』
『うちは1,000円〜2,000円』
『用意しておいても食べなかったので、500円までは援助するので自分で購入しなさいと言ってある。レシートと引き換えに500円を渡す方式』
昨今の物価高を考えると1食あたり1,000円〜1,500円でも食事をする場所、食べる量によっては厳しいかもしれません。しかし、子ども自身もそのうち自立して自分のお給料をやりくりして生活してもらわないと困りますので、決められた金額内でなんとかする練習をしてもらってはいかがでしょう。また一部補助方式もありですよね。投稿者さんのところと同じく、食事の準備をしておいても食べなかったので、このようなシステムにしたのだそう。文句を言われたら、「用意したのに食べなかったアナタが悪い」と跳ね除けるのだとか。母は強し！
大学生には自炊のススメ
『それは過保護だわ。うちの男子高校生だって自分でお昼くらい作って食べるし、食器も使った調理器具も生ゴミだって片付けするよ』
ママたちからは、子ども自身が自分で作るように仕向けるアドバイスも寄せられました。しかしここまで投稿者さんが至れり尽くせりできてしまったからなのか、お子さん自身の性格なのか、一切料理をしたがらないのだそう。やったとしてもなんでもやりっぱなしで、ひどいときはガスコンロの火が点きっぱなしだったことも。これは怖いですね。とはいえ、何もできないままだと、今後の人生に支障が出そう。結婚してから、妻となる人にすべて丸投げなんていただけません。それなら今からでも何かしら習得してもらってはいかがでしょう。
『うちは冷蔵庫にある昨晩の晩ごはんの残りを食べたり、インスタントラーメン作って食べたり、お味噌汁とご飯と納豆と目玉焼き食べたり。とにかく自力で、でも家にあるものはなんでも食べてもいいスタイルにしている。たまにコンビニの冷やしうどんとかを買って冷蔵庫に入れておいてあげると、喜んでお礼のLINEがくる』
お子さん、喜んでママに連絡をしてくるなんてかわいいですね。これぐらいになってくれると、ママも安心して仕事に行けそうです。しかし、投稿者さんのお子さんは、ここまでたどり着くのは現段階では難しそう。しかも放っておくと、何十時間も食事をせずにすごすので心配だと話していました。とはいえこのままでは何も解決しませんから、投稿者さんが心を鬼にして子どもの自立を促すほうがいいのではないでしょうか。
わが子の自立を目指し新たな挑戦を！
最初のステップはガスコンロを使わないで済む調理法を確立してみる。電子レンジや電気ポットを駆使すれば、食べられるインスタント・レトルト食品はたくさんありますよね。コンビニのお弁当ですら、レンジで温めるだけで1食完成するのですし。レンジの周りに、“〇〇は〇分”と電子レンジの加熱時間を書いたメモを貼っておくとなおよしですね。それでも何も食べないというのであれば、自己責任カードを切るしかないかもしれません。お腹が減ってかわいそうと思う気持ちもわかりますが、そこは心を鬼にして。放置するのではなく自分で何かを成せるように見守ってあげてはいかがでしょう。
お金を渡したくない理由もはっきり伝えてもいいかもしれません。あとは子どもに考えてもらいましょう！ 親はあくまでもサポート。それが子どもの成長につながると信じてがんばってください。