川崎がアレックス・カークと契約…ニック・ファジーカス以来の帰化選手に期待を寄せる

川崎ブレイブサンダースは6月12日、アレックス・カークとの2026－27シーズンにおける新規選手契約締結を発表した。なお、同選手は同3日に琉球ゴールデンキングスを契約満了で退団することが公表されていた。

アメリカ出身で現在34歳のカークは、211センチ114キロのセンター。ニューメキシコ大学卒業後、NBAのクリーブランド・キャバリアーズやDリーグ（現Gリーグ）、イタリア、中国、トルコなどでプレーした経歴を持つ。その後、2017－18シーズンにアルバルク東京へ加入すると、Bリーグ屈指のビッグマンとして活躍し、Bリーグ連覇に貢献した。

2023－24シーズンからは琉球でプレー。在籍3年目となった今シーズンは、B1リーグ戦全60試合に出場。1試合平均10.8得点、6.5リバウンド、1.5アシスト、0.9ブロックのスタッツを残した。2024年には日本国籍を取得し、日本代表にも選出された。

川崎はカークについて、「圧倒的なフィジカルを生かした力強いリバウンドと高いバスケットボールIQで、攻守においてインサイドの要となる選手」と評価。「絶対的エースとして活躍したニック・ファジーカス以来の帰化選手として、豊富な経験と勝負強さでチームへ勝利の文化を浸透させてくれることを期待している」と、期待を寄せた。

カークはクラブを通じて、「川崎ブレイブサンダースで来シーズンを迎えられることに家族共々とてもワクワクしています。この素晴らしい組織の一員として貢献し、Bプレミアのスタートを大きな成功とともに迎えたいです。温かいサポートをよろしくお願いします！」と、意気込みを語った。

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