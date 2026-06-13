青学バスケ部OB戦開催決定…比江島慎、辻直人ら豪華出場メンバー第1弾を発表

6月12日、青山学院大学男子バスケットボール部は、同28日に現役チームとOBチームが青山学院記念館で対戦する、「青山学院大学OB戦 2026」のOB出場メンバー第1弾を発表。日本バスケットボール界を代表する4選手が名を連ねた。

Bリーグや日本代表で長年活躍してきた比江島慎（宇都宮ブレックス）をはじめ、3ポイントシュートを武器に数々の名勝負を演じてきた辻直人（群馬クレインサンダーズ）、司令塔として日本代表経験も持つ橋本竜馬（ベルテックス静岡）、そして高い身体能力とオールラウンドなプレーで知られる湊谷安玲久司朱（元横浜ビー・コルセアーズなど）が出場予定。いずれも青山学院大学時代にチームの黄金期を支えた豪華なOBたちがそろった。

比江島は2009年入学、辻は2008年入学、橋本と湊谷は2007年入学。当時の青学はインカレで複数回の優勝を果たすなど全国屈指の実力を誇り、現在もBリーグで活躍する選手を数多く輩出している。

OB戦は14時開始予定で、チケット販売概要については後日発表される。今後も追加の出場OBが発表される見込みで、豪華メンバーが集結する一戦に注目が集まりそうだ。

【動画】青山学院大学時代の比江島慎に密着