GACKT「53歳。まあ、こんな感じ」 引き締まった肉体美披露にネット反響「50でこれはヤバイ」「信念や意識の高さは体にも現れるんだな」「タオルもギリすぎるw」

GACKT「53歳。まあ、こんな感じ」 引き締まった肉体美披露にネット反響「50でこれはヤバイ」「信念や意識の高さは体にも現れるんだな」「タオルもギリすぎるw」