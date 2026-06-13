GACKT「53歳。まあ、こんな感じ」 引き締まった肉体美披露にネット反響「50でこれはヤバイ」「信念や意識の高さは体にも現れるんだな」「タオルもギリすぎるw」
アーティストのGACKTが13日、自身のXを更新。ストイックに鍛え上げられた肉体美を披露した。
【写真】「53歳。まあ、こんな感じ」引き締まった肉体美を披露したGACKT
GACKTは、長らく連絡を取っていない知人が自身に関するニュースを見て『GACKTさんも太ったらしいですね。大丈夫ですか？痩せた方がいいですよ！笑』と突然連絡が来たと明かし、その知人には『ボクの人生で太ったことは一度もないよ。むしろ一日一食のボクは、どうやったら痩せなくて済むかを考えることの方が多い。わざわざ心配してくれてありがとう。オマエも体には気をつけてくれ』と返したと報告。
さらに「ちなみに、ボクは別にムキムキになりたいわけでもない。ただ、死ぬまでやりたいことをやれるように、毎日体を整えているだけ。トレーニングも特別なことじゃない。歯を磨くのと同じ。そんな感覚だ」と自身の考えをつづり、「GACKT、53歳。まあ、こんな感じ」と、驚異的に引き締まった上半身の自撮りショットを披露した。
この投稿にファンからは「50でこれはヤバイ。さいきん目標にして筋トレずっとしてる、自重だけど頑張ります」「人の信念や意識の高さは体にも現れるんだな」「素敵な肉体美ありがとうございます 今日も頑張れる」「“まあ、こんな感じ” がエグすぎる...タオルもギリすぎるw 朝から惚れ惚れ」「いつかガクトさんの肉体美を彫刻にしてみても良いかもしれませんね」「以前より更に絞られて引き締められてますね。お写真だと細いのにLIVE等生で拝見すると細くて大きいって凄すぎます」「肩と腕どうやってここまで肥大させないで胸を付けたのか不思議」「おしり見えてますよう」など、多くの反響が寄せられている。
【写真】「53歳。まあ、こんな感じ」引き締まった肉体美を披露したGACKT
GACKTは、長らく連絡を取っていない知人が自身に関するニュースを見て『GACKTさんも太ったらしいですね。大丈夫ですか？痩せた方がいいですよ！笑』と突然連絡が来たと明かし、その知人には『ボクの人生で太ったことは一度もないよ。むしろ一日一食のボクは、どうやったら痩せなくて済むかを考えることの方が多い。わざわざ心配してくれてありがとう。オマエも体には気をつけてくれ』と返したと報告。
この投稿にファンからは「50でこれはヤバイ。さいきん目標にして筋トレずっとしてる、自重だけど頑張ります」「人の信念や意識の高さは体にも現れるんだな」「素敵な肉体美ありがとうございます 今日も頑張れる」「“まあ、こんな感じ” がエグすぎる...タオルもギリすぎるw 朝から惚れ惚れ」「いつかガクトさんの肉体美を彫刻にしてみても良いかもしれませんね」「以前より更に絞られて引き締められてますね。お写真だと細いのにLIVE等生で拝見すると細くて大きいって凄すぎます」「肩と腕どうやってここまで肥大させないで胸を付けたのか不思議」「おしり見えてますよう」など、多くの反響が寄せられている。