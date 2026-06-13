「高さがあって、スピードもある」日本代表の技巧派アタッカーが警戒する“オランダ代表の名手”とは？
オランダとの初戦（現地時間６月14日）は、相手にボールを保持される時間が長くなりそうだ。そんな一戦で、技巧派アタッカーの中村敬斗がイメージしているのは「３月のイングランド戦」である。
コンパクトな陣形で相手の動きを封じ、「カウンターを発動させれば勝機はあると思います」と中村はコメントした。
そのカウンターの鍵を握るひとりが、左ウイングバック候補の中村だ。
「もし自分が出るとしたら、マッチアップするのは（右サイドバックの）ドゥムフリースになるかなと。高さがあって、スピードもある選手なので、しっかりと警戒して、仕事をさせないようにしたいです」
この名手を相手に守備面で意識することは何か？
「最初から競り勝つと言うよりは、向こうがやりにくいシチュエーションを作る。僕のところで勝つというよりは、その次の局面でボールを奪えれば。ちょっとでもやりにくさを与えるディフェンスをしたいです」
オランダの強力な右サイドを封じられるか。その攻防が、日本の勝敗を大きく左右しそうだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…
コンパクトな陣形で相手の動きを封じ、「カウンターを発動させれば勝機はあると思います」と中村はコメントした。
そのカウンターの鍵を握るひとりが、左ウイングバック候補の中村だ。
「もし自分が出るとしたら、マッチアップするのは（右サイドバックの）ドゥムフリースになるかなと。高さがあって、スピードもある選手なので、しっかりと警戒して、仕事をさせないようにしたいです」
この名手を相手に守備面で意識することは何か？
「最初から競り勝つと言うよりは、向こうがやりにくいシチュエーションを作る。僕のところで勝つというよりは、その次の局面でボールを奪えれば。ちょっとでもやりにくさを与えるディフェンスをしたいです」
オランダの強力な右サイドを封じられるか。その攻防が、日本の勝敗を大きく左右しそうだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…