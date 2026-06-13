【fender Mexico standard Stratcaster 2001】（埼玉県　マツ　41歳）

高校から本格的にギターを弾き始めてはや25年。ヤマハRG-521Dに始まり、エピフォンES-335、ギブソンレスポール、詳細不明国産ストラト(センボディにラージヘッド、メイプルネック)、フェンダーアメヴィンカスタムテレキャスター、ギブソンファイヤバードV、フェンダーアメヴィン’60sテレキャスターと巡り、売っては買いだったのですが、一生ものだと思っていたレスポールも結婚を機についに手放すことに。

手元に残ったのがES-335の1本になって、ふとコロナ禍の給付金10万円で魔が差して当時からハマっていた春畑に負けない”ぼくのかんがえるさいきょうのストラト”作りを思い立ち、少ない小遣いでやりくりしながら育ててきたストラトです。

買った時はおそらくほとんど手が入っていない、あまり見向きもされなさそうな子でしたが、めちゃくちゃパーツ交換して、即実戦できるところまでもってきました。

改造点は
fender ロックペグ、ローラーナット、ストリングスガイド
Amazonの安いHSHアッセンブリー
グラフテック　TUSQサドル
ポット500KA、500KA、250KA　CTS センターをプッシュプッシュのF/Rタップ
スイッチ　スイッチクラフト5way
コンデンサ　オレンジドロップ0.47μF
ジャック　スイッチクラフト
ストラップピン　シャーラー
スプリング　ロウヴィンテージ　共振止めにスポンジ

本体の値段を超えそうな改造費です。

ローラーナットが幅広すぎてネックからはみ出ちゃった。ネック裏を塗装落としてサテン気味にしてます。捩れもなく反りもなくネックは良好。

タップ化にあたり載せているハムバッカーが単芯だったので引っ張り出して4芯化しました。初体験でヒヤヒヤしたぜ。全ての改造をGeminiに相談しながらリードして貰いました。AIすごぇ。

アームは3弦1音半アップイケます。狂いません。ジェフベックごっこも高中正義ごっこもできます。全然できないけど。

あとはピックアップを春畑に倣いAir Norton、Texas Special、FREDに変えて、イナーシャブロックをカラハムに、ネックプレートをフリーダムあたりにしようと画策中です。まだまだ終わんねぇな。配線引き直ししたい。

弾いてるより改造してる時間の方が長い。

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「弾いてるより改造してる時間の方が長い」は私も同じだった。腕を磨くよりボディを磨くほうが好きだった。そしてモディファイが一生続きそうな気配も同じ。そして完成に至る前に別のギターが気になり始めるという悪循環…いや、修行という向上心の芽生え。ほうほう、イナーシャブロックの隙間これだけで3弦1音半アップいけるのね。マツさんの年齢とその時代の音楽シーンを考えると、春畑道哉を羨望しながらストラトをこうやって改造するのは、私世代がスティーブ・ルカサーに向けてた目線と同じですよね。我々はフェンダーを飛び越えてヴァレー・アーツに大金を注いだわけですが、それが今は清く正しくフェンダーに向けられている。良き。ちなみにTUBEはLuckyFes’268月8日（土）のトリ出演です。（BARKS 烏丸哲也）

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「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。
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　（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ
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（3）お名前　所在　年齢
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　（例）山田太郎さん　北区赤羽市　X歳
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