【俺の楽器・私の愛機】2047「春畑に憧れて」
【fender Mexico standard Stratcaster 2001】（埼玉県 マツ 41歳）
高校から本格的にギターを弾き始めてはや25年。ヤマハRG-521Dに始まり、エピフォンES-335、ギブソンレスポール、詳細不明国産ストラト(センボディにラージヘッド、メイプルネック)、フェンダーアメヴィンカスタムテレキャスター、ギブソンファイヤバードV、フェンダーアメヴィン’60sテレキャスターと巡り、売っては買いだったのですが、一生ものだと思っていたレスポールも結婚を機についに手放すことに。
手元に残ったのがES-335の1本になって、ふとコロナ禍の給付金10万円で魔が差して当時からハマっていた春畑に負けない”ぼくのかんがえるさいきょうのストラト”作りを思い立ち、少ない小遣いでやりくりしながら育ててきたストラトです。
買った時はおそらくほとんど手が入っていない、あまり見向きもされなさそうな子でしたが、めちゃくちゃパーツ交換して、即実戦できるところまでもってきました。
改造点は
fender ロックペグ、ローラーナット、ストリングスガイド
Amazonの安いHSHアッセンブリー
グラフテック TUSQサドル
ポット500KA、500KA、250KA CTS センターをプッシュプッシュのF/Rタップ
スイッチ スイッチクラフト5way
コンデンサ オレンジドロップ0.47μF
ジャック スイッチクラフト
ストラップピン シャーラー
スプリング ロウヴィンテージ 共振止めにスポンジ
本体の値段を超えそうな改造費です。
ローラーナットが幅広すぎてネックからはみ出ちゃった。ネック裏を塗装落としてサテン気味にしてます。捩れもなく反りもなくネックは良好。
タップ化にあたり載せているハムバッカーが単芯だったので引っ張り出して4芯化しました。初体験でヒヤヒヤしたぜ。全ての改造をGeminiに相談しながらリードして貰いました。AIすごぇ。
アームは3弦1音半アップイケます。狂いません。ジェフベックごっこも高中正義ごっこもできます。全然できないけど。
あとはピックアップを春畑に倣いAir Norton、Texas Special、FREDに変えて、イナーシャブロックをカラハムに、ネックプレートをフリーダムあたりにしようと画策中です。まだまだ終わんねぇな。配線引き直ししたい。
弾いてるより改造してる時間の方が長い。
◆ ◆ ◆
「弾いてるより改造してる時間の方が長い」は私も同じだった。腕を磨くよりボディを磨くほうが好きだった。そしてモディファイが一生続きそうな気配も同じ。そして完成に至る前に別のギターが気になり始めるという悪循環…いや、修行という向上心の芽生え。ほうほう、イナーシャブロックの隙間これだけで3弦1音半アップいけるのね。マツさんの年齢とその時代の音楽シーンを考えると、春畑道哉を羨望しながらストラトをこうやって改造するのは、私世代がスティーブ・ルカサーに向けてた目線と同じですよね。我々はフェンダーを飛び越えてヴァレー・アーツに大金を注いだわけですが、それが今は清く正しくフェンダーに向けられている。良き。ちなみにTUBEはLuckyFes’268月8日（土）のトリ出演です。（BARKS 烏丸哲也）
★皆さんの楽器を紹介させてください
「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。
（1）投稿タイトル
（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー
（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ
（2）楽器名（ブランド・モデル名）
（例）トラヴィス・ビーン TB-1000
（例）自作タンバリン 手作り3号
（3）お名前 所在 年齢
（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳
（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳
（4）説明・自慢トーク
※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。
（5）写真
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