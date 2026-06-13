元サッカー北朝鮮代表・鄭大世、元大韓航空トップCA美人妻の大恋愛 小島瑠璃子が思わず「愛の不時着ですね」
元サッカー北朝鮮代表で“人間ブルドーザー”の異名を持つ鄭大世が、11日放送のABEMAオリジナルバラエティー『資産、全部売ってみた』に出演。番組では妻・ソヒョンさんとの結婚秘話が明かされ、MCの小島瑠璃子が「愛の不時着ですね」と感嘆する場面があった。
【写真】鄭大世の元大韓航空トップCA美人妻・ソヒョンさん
同番組は、芸能人が自らの資産を売却し、新たな夢に挑戦する姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。MCは小島と平成ノブシコブシ・吉村崇が務める。
この日の放送では、鄭の人生に密着したVTRを公開。妻のソヒョンさんは、かつて大韓航空の客室乗務員として勤務し、約9000人のCAの中から選ばれた12人だけが担当できる大統領専用機の乗務員を務めるエリートだったことが紹介された。
しかし、北朝鮮代表選手だった鄭との交際が会社に知られると状況は一変。ソヒョンさんは上司から「大統領専用機の契約を切られたらどれだけの損失かわかるか？それをお前一人で責任取れるのか？」と厳しく迫られたという。
韓国と北朝鮮という政治的な背景もあり、2人の交際には大きな壁が立ちはだかった。それでもソヒョンさんは、これまで築き上げてきたキャリアやプライドを捨て、鄭との結婚を選択したことを告白した。
壮大な恋愛エピソードを見届けた小島は、「愛の不時着ですね」と人気韓国ドラマになぞらえてコメント。スタジオからも驚きの声が上がった。
【写真】鄭大世の元大韓航空トップCA美人妻・ソヒョンさん
同番組は、芸能人が自らの資産を売却し、新たな夢に挑戦する姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。MCは小島と平成ノブシコブシ・吉村崇が務める。
しかし、北朝鮮代表選手だった鄭との交際が会社に知られると状況は一変。ソヒョンさんは上司から「大統領専用機の契約を切られたらどれだけの損失かわかるか？それをお前一人で責任取れるのか？」と厳しく迫られたという。
韓国と北朝鮮という政治的な背景もあり、2人の交際には大きな壁が立ちはだかった。それでもソヒョンさんは、これまで築き上げてきたキャリアやプライドを捨て、鄭との結婚を選択したことを告白した。
壮大な恋愛エピソードを見届けた小島は、「愛の不時着ですね」と人気韓国ドラマになぞらえてコメント。スタジオからも驚きの声が上がった。