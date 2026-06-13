【休日クラシック・ポルシェ・アーカイブ #16】1974年ポルシェ911カレラ「親しみを込めてヨンカレ、74カレラと呼ばれる」
1974年ポルシェ911カレラ
911シリーズの高性能版となるカレラが、1974年モデルにも用意された。
ビッグバンパーでダックテールという組み合わせはこの年だけとなる。張り出したリアフェンダーは、手作業で製作された73カレラから進化し、一体のプレス加工されたものに変更された。
1974年ポルシェ911カレラ ポルシェ
エンジンは『73カレラ』に準じたもので、最高出力は210hpで変わらない。ノーマルモデルの燃料供給はボッシュKジェトロニックに変更されたが、カレラ2.7は『73カレラ』と同じボッシュ・クーゲルフィッシャー製メカニカル・フューエル・インジェクションが継承された。
エクステリアでは、ウインドウ・モールがブラックになり、ドア・オープナーハンドルも73カレラがクロームだったのに対し、ブラックに変えられた。ドアミラーに変更は無く、角型が備わる。
1974年ポルシェ911カレラは、日本のポルシェ・ファンの間では親しみを込めて『ヨンカレ』、『74カレラ』と呼ばれている。
北米仕様は、より厳しくなった排気ガス規制に対応するため、燃料供給がボッシュKジェトロニックに変更され、そのため最高出力は175hpまでダウンしてしまった。
●空冷水平対向6気筒 2687cc ●210hp ●240km/h
（当連載は、基本的に土日祝日の午前9時11分に公開しています）