プロデビュー戦の23歳ルーキーが首位ターン 中島啓太、平田憲聖、金谷拓実は46位
＜RBCカナディアンオープン 2日目◇12日◇TPCトロント ノースC（カナダ）◇7389ヤード・パー70＞海外メジャー「全米オープン」の前哨戦となる大会は、第2ラウンドが終了した。
【写真】頭の残し具合が違う 松山英樹ビフォーアフター
ベンジャミン・ジェームズ（米国）がトータル10アンダーで首位に浮上。米ツアーでプロデビューした23歳ルーキーが好位置で折り返す。トータル9アンダー・2位タイにサム・バーンズ（米国）、リー・ハオトン（中国）ら5人が並んでいる。日本勢は3人が出場。中島啓太は5バーディ・1ボギーの「66」、平田憲聖は4バーディ・2ボギーの「68」でプレー。金谷拓実も「69」と伸ばし、そろってトータル3アンダー・46位タイに順位を上げた。なお、松山英樹や久常涼、世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）、ローリー・マキロイ（北アイルランド）らは出場していない。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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