あす6月14日（日）よる10時30分より第10話（最終話）を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』。最終話の見どころを一足早くご紹介！

「桃子さんには、もう会えません」――。韓国の財閥御曹司 キム・ミンソク/青木照（志尊淳）は、養母 キョンファ（キム・ジュリョン）に刺されて大けがを負い、車椅子の生活に。周りの助けがなければ生活できなくなってしまったミンソクは、愛する河瀬桃子（仁村紗和）のために何もしてやれない自分自身に耐えきれず、桃子に一方的に別れを告げ、日本を離れ韓国へ。

それから1か月後、ソウルの家で養兄 ヒスン（キム・ドワン）と暮らすミンソクは、仕事への意欲もリハビリする気力もなくし、桃子に語った“理想のホテルを作る”という夢も見失ってしまう。

一方の桃子も、ミンソクが日本を去ってから心の底から笑うことができなくなってしまう。桃子に本来の笑顔を取り戻してほしい幼なじみの山城拓人（京本大我）は、ミンソクのスマホに何度もメッセージを送るが…。そんな中、拓人のもとに、ミンソクの実父・青木優（田辺誠一）が訪ねて来て…。

「10回切って倒れない木はない」――。大切な言葉を胸に、どんな困難も乗り越えてきたミンソクと桃子、ふたりの未来は…!?

そして、最終話放送終了後には『10回切って倒れない木はない』Huluオリジナルストーリー配信決定！

最終話 あらすじ・予告動画も公開中：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/story/

■ストーリー

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク／青木照（志尊淳）。

後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。

悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。

幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった河瀬桃子（仁村紗和）。

自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない…その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。

そして、日本で出会うミンソクと桃子。

が、この時、二人は知らなかった。子どもの頃、二人はとある場所で出会っていたことを。

『10回切って倒れない木はない』 ＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。

この言葉が二人を繋いでいたことを…。

その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、二人は惹かれ合っていく。

しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった…

困難な状況に陥りながらも、迷いながらも、諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。

■番組概要

『10回切って倒れない木はない』

2026年4月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

企画：秋元康

脚本：川粼いづみ 松島瑠璃子

主題歌：AI「It’s You」（EMI Records/UNIVERSAL MUSIC）

音楽：はらかなこ

演出：小室直子 内田秀実

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：島ノ江衣未 本多繁勝

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/

TVer：https://tver.jp/series/srv7am36zd

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