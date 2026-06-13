ミス青学出身の実業家でタレントの新田さちか（27）が12日、自身のSNSを更新し、約2000万円の新車をキャッシュで購入したことを明かした。

新田はインスタグラムでマットブラックのメルセデス・ベンツのGクラス、通称ゲレンデバーゲンとの2ショットを投稿し「人生初納車をしました！！」と報告。

「ちっちゃい小娘が乗っとったらギャップで面白いんじゃな〜い？となり、日常はケチの極みなくらい節約魔ですが、大きな決断は謎に早い私。見学初日にそのまま申し込み決定。資産として値落ちがあまりないということで周りの方々からもお薦めいただき、この車種にしましたが、ちょっと私には格好良すぎる」とつづった。

また「実父にでも、もちろんパトロンの存在があるわけもなく、愚直な日々を通じて迎え入れましたので、マットがかった少し優しい印象のデザインにしました 両親とショールームに伺っとったんやけど、購入後は誰1人喜んでおらずキャッシュが減ることに嘆いてました笑 そして何より変なのが、無免許ということ。笑 1年以内に取れたらなと思います」と説明。

また、YouTubeチャンネルでは、自身が携わる会社の業績が良かったことで車の購入に踏み切ったと語り、金額についても「キャッシュです。全然地方でお家買えるよね。約2000万円くらいです」と明かしている。

新田は2020年に準ミス青学大となり、卒業後にはモデルや女優として活動。また、自身のアパレルブランドを立ち上げ、実業家としても活躍している。