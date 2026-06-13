Snow Man渡辺翔太、芳根京子と初共演「見た目とのギャップがかなりある」
「他が違うみたい（笑）」渡辺のツッコミに芳根が大慌てする一幕も
俳優の芳根京子とSnow Manの渡辺翔太がダブル主演を務める舞台『ウェンディ＆ピーターパン』が、きのう12日より東京・THEATER MILANO-Zaにて開幕した。これに先立ち、公開ゲネプロと取材会が行われ、ダブル主演を務める芳根と渡辺が、初共演で感じたお互いの印象を語り合った。
【写真多数】『ウェンディ＆ピーターパン』劇中でも息ぴったりの芳根京子、渡辺翔太
名作「ピーターパン」をウェンディの視点から大胆に翻案した本作。ダンス、フライング、美術、映像を駆使した“フィジカルシアター”として話題を呼び、2021年にジョナサン・マンビィ演出で日本初演。5年ぶりとなる2026年、日本再演を迎える。
タイトルロールとなるウェンディ役を芳根、ピーターパン役を渡辺が演じ、バラエティでの共演はあったものの、芝居では今回が初共演。取材会では、稽古を通じて築かれた関係性が垣間見える場面があった。
報道陣から「初共演で感じたお互いの印象」について聞かれると、先に口を開いた渡辺は、間髪入れずに「もう本当に太陽みたいな方ですよ」と芳根を表現した。渡辺は以前から取材でも「太陽みたいな方」と話していたとしながら、「稽古をやっていくうちに、すごく力強い、エネルギッシュでパワフルで、体力もある」と新たな一面を発見したという。
「本当に、見た目とのギャップがかなりある方だなっていう印象を受けています」と笑みをこぼした渡辺に、「ポジティブな笑いですか？」と疑いの目を向ける芳根。渡辺は慌てて「ポジティブな笑いですよ」とフォローし、会場を和ませた。
一方、芳根は「最初の印象から変わらない」と即答。「本当に素直な方で、嘘がつけなくて」と渡辺の人柄を表現し、「裏表もないですし、さっぱりされているから気持ちよくて」と信頼を口にした。
続けて、「今回ダブル主演ということもあって、すごく心強いピーターが隣にいてくださるので、安心して飛ぼうかな」とコメント。劇中では大掛かりなフライングも見どころとなるだけに、“ピーターパン”渡辺の存在が大きな支えになっている様子をのぞかせた。
さらに、稽古場の雰囲気についてもトークが展開。芳根はジョナサン・マンビィ氏演出の稽古場について、「こんなに笑いあふれる稽古なんてあるんだって思うぐらい、毎日ゲラゲラ笑っていた」と回顧。「こんなに明るい稽古があるんですね」と振り返った。
すると渡辺は、「“こんな現場があるんですね”って言うと、他の現場が違うみたい（笑）」とすかさずツッコミ。芳根が「違う違う（笑）明るいの中でもぶっちぎりに明るかった！」と慌てて否定し、「そうやって揚げ足を…」と口を尖らせると、会場にも笑いが起こった。その様子を石丸幹二がほほ笑みながら見守る姿に、カンパニーの和やかな雰囲気がにじんだ。
芳根は改めて、「毎日、稽古場でエネルギーをもらうみたいな感覚だった」と語り、「ここからお客さまに楽しさを届けられるよう頑張りたい」と意気込んだ。
舞台『ウェンディ＆ピーターパン』は、少女ウェンディが“自らの力で運命を切り開いていく”姿を描く壮大な冒険譚。フック船長とミスター・ダーリングの2役を石丸が務め、鳥越裕貴、松岡広大、富山えり子、天野はな、玉置孝匡、池谷のぶえらが出演する。
7月5日まで東京公演が行われ、7月13日〜20日に大阪・フェニーチェ堺 大ホールにて上演される。
俳優の芳根京子とSnow Manの渡辺翔太がダブル主演を務める舞台『ウェンディ＆ピーターパン』が、きのう12日より東京・THEATER MILANO-Zaにて開幕した。これに先立ち、公開ゲネプロと取材会が行われ、ダブル主演を務める芳根と渡辺が、初共演で感じたお互いの印象を語り合った。
【写真多数】『ウェンディ＆ピーターパン』劇中でも息ぴったりの芳根京子、渡辺翔太
名作「ピーターパン」をウェンディの視点から大胆に翻案した本作。ダンス、フライング、美術、映像を駆使した“フィジカルシアター”として話題を呼び、2021年にジョナサン・マンビィ演出で日本初演。5年ぶりとなる2026年、日本再演を迎える。
報道陣から「初共演で感じたお互いの印象」について聞かれると、先に口を開いた渡辺は、間髪入れずに「もう本当に太陽みたいな方ですよ」と芳根を表現した。渡辺は以前から取材でも「太陽みたいな方」と話していたとしながら、「稽古をやっていくうちに、すごく力強い、エネルギッシュでパワフルで、体力もある」と新たな一面を発見したという。
「本当に、見た目とのギャップがかなりある方だなっていう印象を受けています」と笑みをこぼした渡辺に、「ポジティブな笑いですか？」と疑いの目を向ける芳根。渡辺は慌てて「ポジティブな笑いですよ」とフォローし、会場を和ませた。
一方、芳根は「最初の印象から変わらない」と即答。「本当に素直な方で、嘘がつけなくて」と渡辺の人柄を表現し、「裏表もないですし、さっぱりされているから気持ちよくて」と信頼を口にした。
続けて、「今回ダブル主演ということもあって、すごく心強いピーターが隣にいてくださるので、安心して飛ぼうかな」とコメント。劇中では大掛かりなフライングも見どころとなるだけに、“ピーターパン”渡辺の存在が大きな支えになっている様子をのぞかせた。
さらに、稽古場の雰囲気についてもトークが展開。芳根はジョナサン・マンビィ氏演出の稽古場について、「こんなに笑いあふれる稽古なんてあるんだって思うぐらい、毎日ゲラゲラ笑っていた」と回顧。「こんなに明るい稽古があるんですね」と振り返った。
すると渡辺は、「“こんな現場があるんですね”って言うと、他の現場が違うみたい（笑）」とすかさずツッコミ。芳根が「違う違う（笑）明るいの中でもぶっちぎりに明るかった！」と慌てて否定し、「そうやって揚げ足を…」と口を尖らせると、会場にも笑いが起こった。その様子を石丸幹二がほほ笑みながら見守る姿に、カンパニーの和やかな雰囲気がにじんだ。
芳根は改めて、「毎日、稽古場でエネルギーをもらうみたいな感覚だった」と語り、「ここからお客さまに楽しさを届けられるよう頑張りたい」と意気込んだ。
舞台『ウェンディ＆ピーターパン』は、少女ウェンディが“自らの力で運命を切り開いていく”姿を描く壮大な冒険譚。フック船長とミスター・ダーリングの2役を石丸が務め、鳥越裕貴、松岡広大、富山えり子、天野はな、玉置孝匡、池谷のぶえらが出演する。
7月5日まで東京公演が行われ、7月13日〜20日に大阪・フェニーチェ堺 大ホールにて上演される。