オールスター出場で飛行機キャンセル…兄が迎える2度目のW杯に鎌田大夢「前回より楽しみが大きい」
当初の予定であれば明日、日本を経つ予定だったという。「これがあるので行けなくなってしまった。でも2試合目と3試合目はあっちに行って観たいなと思っています」。MF鎌田大夢(仙台)はアメリカ行きの飛行機をキャンセルして、13日に行うJリーグオールスターゲームの『DAZNカップ』にJ2・J3 EAST-Aの一員として出場する。
鎌田が所属するベガルタ仙台は、明治安田J2J3百年構想リーグを優勝。そのためオールスターにも多くの選手が選出されている。ただ多くのサポーターの前で行った前日練習もあって、「思ったより賑わっているなという感じはしますね」と独特の雰囲気に気持ちを高ぶらせていた。
兄は日本代表MF鎌田大地。W杯出場は前回の22年カタール大会に続いて2度目となるが、大夢は前回大会も現地で観戦した。「ただのサッカーの大会じゃなくて、街全体がW杯モードで盛り上がっていて、ここでサッカーをするのは改めて夢だなと思いました」。
今回も現地観戦でサッカー選手としての心を奮い立たせるつもりだ。今大会に向けても兄とは「特に話はしていない」という大夢だが、「一度経験していると思うので、前回よりは不安なく楽しみのほうが大きく観れるのかなというところです」と活躍を楽しみにしていた。
(取材・文 児玉幸洋)
鎌田が所属するベガルタ仙台は、明治安田J2J3百年構想リーグを優勝。そのためオールスターにも多くの選手が選出されている。ただ多くのサポーターの前で行った前日練習もあって、「思ったより賑わっているなという感じはしますね」と独特の雰囲気に気持ちを高ぶらせていた。
今回も現地観戦でサッカー選手としての心を奮い立たせるつもりだ。今大会に向けても兄とは「特に話はしていない」という大夢だが、「一度経験していると思うので、前回よりは不安なく楽しみのほうが大きく観れるのかなというところです」と活躍を楽しみにしていた。
(取材・文 児玉幸洋)