「こんな怪物が東京にいてくれて本当に嬉しい」Jリーグ勢トップバッター！韓国35歳の輝きに日本ファン歓喜！得点者２人も森保Jに所縁【W杯】
森保ジャパンの初戦はまだこれからだが、日本で名の通った選手が次々に活躍した。
北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕し、韓国代表がチェコ代表とメキシコで対戦。59分にロングスローから先制点を浴びるも、67分にファン・インボム（フェイエノールト）、80分にオ・ヒョンギュ（ベシクタシュ）が得点し、２−１で逆転勝ちした。
ファン・インボムはフェイエノールトで上田綺世＆渡辺剛と、オ・ヒョンギュはセルティック時代に前田大然、ゲンク時代に伊東純也と共にプレー。得点者はいずれも、森保ジャパンの選手とクラブレベルでチームメイト、あるいは元チームメイトだ。
そして守護神のキム・スンギュ（FC東京）も際立つパフォーマンスを披露した。ヴィッセル神戸と柏レイソルにも所属した35歳は好守を連発。チェコ撃破に大きく貢献したなか、『DAZN』の公式Xが「Jリーガー躍動！キム・スンギュがビッグセーブ」と綴り、映像を公開したところ、次のようなコメントが続々と寄せられている。
「神スンギュ」
「こういうのは誇らしいねーJの価値を上げる」
「Jリーグ勢今大会初出場はスンギュなのか！」
「スンギュはJリーグが育てた！」
「ヴィッセル時代もエグかったもんな」
「こんな怪物キーパーが東京にいてくれるって本当に嬉しい」
「大舞台ではGKのビッグセーブが勝敗を決める」
自身４度目のW杯。ただ「出た回数に意味があるわけではなくて、しっかりと結果を残すこと。そこにこだわりたい」と強い決意を示していたキム・スンギュが、Jリーグ勢トップバッターとして輝きを放った。
なお、韓国代表のメンバーにはキム・テヒョン（鹿島アントラーズ）も入っている。チェコ戦では出番のなかった鹿島戦士の活躍にも期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】韓国を救う！FC東京GKの際立つ活躍
北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕し、韓国代表がチェコ代表とメキシコで対戦。59分にロングスローから先制点を浴びるも、67分にファン・インボム（フェイエノールト）、80分にオ・ヒョンギュ（ベシクタシュ）が得点し、２−１で逆転勝ちした。
ファン・インボムはフェイエノールトで上田綺世＆渡辺剛と、オ・ヒョンギュはセルティック時代に前田大然、ゲンク時代に伊東純也と共にプレー。得点者はいずれも、森保ジャパンの選手とクラブレベルでチームメイト、あるいは元チームメイトだ。
そして守護神のキム・スンギュ（FC東京）も際立つパフォーマンスを披露した。ヴィッセル神戸と柏レイソルにも所属した35歳は好守を連発。チェコ撃破に大きく貢献したなか、『DAZN』の公式Xが「Jリーガー躍動！キム・スンギュがビッグセーブ」と綴り、映像を公開したところ、次のようなコメントが続々と寄せられている。
「こういうのは誇らしいねーJの価値を上げる」
「Jリーグ勢今大会初出場はスンギュなのか！」
「スンギュはJリーグが育てた！」
「ヴィッセル時代もエグかったもんな」
「こんな怪物キーパーが東京にいてくれるって本当に嬉しい」
「大舞台ではGKのビッグセーブが勝敗を決める」
自身４度目のW杯。ただ「出た回数に意味があるわけではなくて、しっかりと結果を残すこと。そこにこだわりたい」と強い決意を示していたキム・スンギュが、Jリーグ勢トップバッターとして輝きを放った。
なお、韓国代表のメンバーにはキム・テヒョン（鹿島アントラーズ）も入っている。チェコ戦では出番のなかった鹿島戦士の活躍にも期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】韓国を救う！FC東京GKの際立つ活躍