中島健人、主演映画『ラブ≠コメディ』主題歌「Fiction Love」MV公開！「ラブリーで可愛いMVができました」
中島健人の新曲「Fiction Love」の配信がスタート。MVも公開された。
■ダンスは中島健人本人による振り付け
「Fiction Love」は、中島健人が主演を務める映画『ラブ≠コメディ』（7月3日より全国公開）の主題歌。
もしもドラマの中の俳優たちが、役を外れた現実世界でも恋におちたら…？ というフィクションストーリーを描いた楽曲で、恋する相手の気まぐれな一挙手一投足に翻弄される僕を、どこまでが嘘で、どこからが本当かわからないフィクションの世界に掛け合わせ、恋の駆け引きに戸惑う姿を描いている。映画の主題歌を意識して、撮影用語がちりばめられた歌詞にも注目だ。
MVの中心は、ピンクでまとめられたキュートな部屋で、かわいく過ごす中島健人。もしもこんな中島健人の日常があったら…？ を描いている。
ダンスは中島健人本人による振り付け。サビのキャッチーなダンスをぜひマネしてみよう。
また6月14日20時からは、新曲の配信を記念して、中島健人としては初となるTikTok LIVEで、過去のライブ映像を生配信することも決定。2025年1月に開催された『KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 “N / bias”』のダイジェストを、TikTokにて楽しめる（本人の生出演はなし）。
■中島健人 コメント
ソロをスタートして初めてラブリーで可愛いMVができました。
ワンシチュエーションの中に展開される三人のケンティーをぜひお楽しみください。
もしかしたら最初はキュン！ も出てくるかも。あ、振り付けも僕です。
■リリース情報
2026.06.12 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Fiction Love」
https://KentoNakajima.lnk.to/FictionLove
■関連リンク
中島健人 OFFICIAL SITE
https://www.nakajimakento.com/