中島健人、主演映画『ラブ≠コメディ』主題歌「Fiction Love」MV公開！「ラブリーで可愛いMVができました」

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中島健人の新曲「Fiction Love」の配信がスタート。MVも公開された。

■ダンスは中島健人本人による振り付け

「Fiction Love」は、中島健人が主演を務める映画『ラブ≠コメディ』（7月3日より全国公開）の主題歌。

もしもドラマの中の俳優たちが、役を外れた現実世界でも恋におちたら…？ というフィクションストーリーを描いた楽曲で、恋する相手の気まぐれな一挙手一投足に翻弄される僕を、どこまでが嘘で、どこからが本当かわからないフィクションの世界に掛け合わせ、恋の駆け引きに戸惑う姿を描いている。映画の主題歌を意識して、撮影用語がちりばめられた歌詞にも注目だ。

MVの中心は、ピンクでまとめられたキュートな部屋で、かわいく過ごす中島健人。もしもこんな中島健人の日常があったら…？ を描いている。

ダンスは中島健人本人による振り付け。サビのキャッチーなダンスをぜひマネしてみよう。

また6月14日20時からは、新曲の配信を記念して、中島健人としては初となるTikTok LIVEで、過去のライブ映像を生配信することも決定。2025年1月に開催された『KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 “N / bias”』のダイジェストを、TikTokにて楽しめる（本人の生出演はなし）。

■中島健人 コメント

ソロをスタートして初めてラブリーで可愛いMVができました。

ワンシチュエーションの中に展開される三人のケンティーをぜひお楽しみください。

もしかしたら最初はキュン！ も出てくるかも。あ、振り付けも僕です。

■リリース情報

2026.06.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Fiction Love」

https://KentoNakajima.lnk.to/FictionLove

■関連リンク

中島健人 OFFICIAL SITE

https://www.nakajimakento.com/