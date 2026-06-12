アイドルグループ・あまいものつめあわせの中村みずきが10日、自身のインスタグラムを更新。沖縄で自転車にまたがるショットを投稿し、反響を呼んでいる。



【写真】ショーパンから伸びる白い脚 うらやましいほど長～い

中村は「自転車でサイクリング！ 次に竹富島に行く時は、サバニに乗って天体観測したい」とつづった。アップしたのは白のトップスにデニムのショートパンツ、サンダルを履いて自転車に乗っている姿。前かごにはいっぱい荷物が積んである。



花をめでるポニーテールが印象的な1枚や白Tシャツに身を包んで海岸でたわむれる様子も公開。バックから捉えた自然体のカットは白く長い脚が際立っている。さらに坂道を下りながら左手を挙げる動画も披露するなど、沖縄県八重山諸島の美しい自然を満喫する姿で魅了した。



ファンからは「かわいい」が殺到。さらにショーパンから伸びる、すらりが際立つ姿に「美脚ですね 脚、なっが」「足長すぎ♡ スタイル良すぎる」と驚きの声も。「竹富いいですよね！」「みずきかわい優勝♡」といったコメントも寄せられていた。



中村は2001年生まれ、富山県出身。170cmを超える長身を生かしてモデルとして活動し、「ミスアース2020」では富山代表に。「ミスSPA!2022」ではグランプリを獲得した。水泳でジュニアオリンピック出場の経歴の持ち主でもある。



（よろず～ニュース編集部）