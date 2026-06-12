ファン・インボムが同点ゴールを決めた

北中米共催ワールドカップ（W杯）、グループリーグA組の韓国代表対チェコ代表が現地時間6月11日に行われ、2-1で韓国が勝利した。

データ会社「オプタ」は公式Xで、韓国代表が決めた同点ゴールに「几帳面」と注目した。

韓国は後半14分にロングスローから一瞬の隙をつかれて失点。それでも、後半22分に華麗なパスワークから最後はMFファン・インボムが決めた。その後、後半35分にFWオ・ヒョンギュが逆転ゴールを決めて韓国が白星スタートを切った。

そのなかで、データ会社「オプタ」は韓国が決めた同点ゴールに注目。「FIFAワールドカップ史上、彼らのゴールに至るまでのパスとしては史上最多です」と、25本のパスを繋ぎ、ファン・インボムが仕留めた一撃を称え、「几帳面」と締め括った。1966年以降のワールドカップでは歴代5位タイの記録で、韓国としてはW杯において最多のパス本数を繋いでのゴールになった。

鮮やかな逆転劇で白星スタートを切った韓国。今大会でさまざまな記録更新を予感させる一戦になった。（FOOTBALL ZONE編集部）