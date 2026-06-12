　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月12日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　5625(　　2681)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3378(　　2707)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4108(　　4094)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 877(　　 877)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 558(　　 520)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 326(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1522(　　 483)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　　16(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1583(　　1453)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1003(　　 993)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2805(　　2772)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 662(　　 544)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2283(　　 162)

◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　26(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3099(　　2052)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1153(　　 573)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 19139(　 12257)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　88(　　　34)
　　　　　 　 　 9月限　　　 89703(　 39383)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1154(　　 738)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　5149(　　1563)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　82(　　　24)
　　　　　 　 　 9月限　　　 50761(　 24247)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 908(　　 908)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　62(　　　62)
　　　　　 　 　 9月限　　　　5278(　　5278)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1174(　　1174)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 823(　　 823)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　13(　　　13)
　　　　　 　 　 9月限　　　 23631(　 23631)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース