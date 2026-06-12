主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月12日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月12日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5625( 2681)
TOPIX先物 9月限 3378( 2707)
日経225ミニ 9月限 4108( 4094)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 877( 877)
TOPIX先物 9月限 558( 520)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 326( 0)
TOPIX先物 9月限 1522( 483)
日経225ミニ 9月限 16( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1583( 1453)
TOPIX先物 9月限 1003( 993)
日経225ミニ 9月限 2805( 2772)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 662( 544)
TOPIX先物 9月限 2283( 162)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 26( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3099( 2052)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 9月限 1153( 573)
日経225ミニ 7月限 19139( 12257)
8月限 88( 34)
9月限 89703( 39383)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1154( 738)
12月限 6( 6)
日経225ミニ 7月限 5149( 1563)
8月限 82( 24)
9月限 50761( 24247)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 7月限 908( 908)
8月限 62( 62)
9月限 5278( 5278)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1174( 1174)
12月限 4( 4)
日経225ミニ 7月限 823( 823)
8月限 13( 13)
9月限 23631( 23631)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5625( 2681)
TOPIX先物 9月限 3378( 2707)
日経225ミニ 9月限 4108( 4094)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 877( 877)
TOPIX先物 9月限 558( 520)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 326( 0)
TOPIX先物 9月限 1522( 483)
日経225ミニ 9月限 16( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1583( 1453)
TOPIX先物 9月限 1003( 993)
日経225ミニ 9月限 2805( 2772)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 662( 544)
TOPIX先物 9月限 2283( 162)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 26( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3099( 2052)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 9月限 1153( 573)
日経225ミニ 7月限 19139( 12257)
8月限 88( 34)
9月限 89703( 39383)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1154( 738)
12月限 6( 6)
日経225ミニ 7月限 5149( 1563)
8月限 82( 24)
9月限 50761( 24247)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 7月限 908( 908)
8月限 62( 62)
9月限 5278( 5278)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1174( 1174)
12月限 4( 4)
日経225ミニ 7月限 823( 823)
8月限 13( 13)
9月限 23631( 23631)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース