「今回も名言作っちゃいましょう」本田圭佑の“ダラス出発”報告が話題！「パルプンテ？」「タグ最高です」
過去にワールドカップには３度出場した本田圭佑が６月12日、自身のＸを更新。「I’m just about to leave for Dallas」（これからダラスに出発します）と報告する。
現地11日に北中米ワールドカップが開幕した。森保一監督が率いる日本は14日、グループステージ初戦でオランダとダラス・スタジアムで対戦。本田はNHKで解説を務める。
ハッシュタグで「# パルプンテ本田」「# 本田節」「# keisukehonda」と記された投稿には、以下のような声があがった。
「タグ最高です」
「パルプンテ本田......？」
「パルプンテホンダウケるんですけどwww」
「道中お気をつけて」
「ダラスへの旅を楽しんでください！」
「テンション上がってキタァーー」
「解説楽しみです！」
「今回も名言作っちゃいましょう」
「フリーキックだけでも蹴ってください」
オランダ戦は日本時間で15日の５時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
現地11日に北中米ワールドカップが開幕した。森保一監督が率いる日本は14日、グループステージ初戦でオランダとダラス・スタジアムで対戦。本田はNHKで解説を務める。
ハッシュタグで「# パルプンテ本田」「# 本田節」「# keisukehonda」と記された投稿には、以下のような声があがった。
「タグ最高です」
「パルプンテ本田......？」
「パルプンテホンダウケるんですけどwww」
「道中お気をつけて」
「ダラスへの旅を楽しんでください！」
「テンション上がってキタァーー」
「解説楽しみです！」
「今回も名言作っちゃいましょう」
「フリーキックだけでも蹴ってください」
オランダ戦は日本時間で15日の５時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！