「今回も名言作っちゃいましょう」本田圭佑の“ダラス出発”報告が話題！「パルプンテ？」「タグ最高です」

「今回も名言作っちゃいましょう」本田圭佑の“ダラス出発”報告が話題！「パルプンテ？」「タグ最高です」