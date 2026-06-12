韓国の14歳が史上9人目のアマチュアVへ3打差ターン「勝ちたい！」
＜宮里藍 サントリーレディス 2日目◇12日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞勢いは本物だ。初日に「63」をマークして単独トップで滑り出した14歳のアマチュア、ソア・キム（韓国）は4バーディ・1ボギーの「69」で回った。ホールアウト時点で守っていた首位の座は、午後組の桑木志帆に渡したが、3打差の2位につけている。
【写真】スイングアークがおっきい！ 14歳アマの豪快打
「きょうのスコアには満足していないけど、楽しくプレーできた。（暫定）トップでいることはすごくうれしい」ドライバー平均飛距離が270ヤードという驚異の14歳は、この日も持ち味を存分に発揮した。初バーディを奪った前半12番パー5では、残り240ヤードの2打目をグリーン左のラフまで軽々と運び、ピンまで17ヤードの3打目をきっちり寄せた。大会を配信する『U-NEXT』が9番で実施する「弾道付きティショット」では、キャリー259ヤード、ボールスピードは男子並みの70m/sを計測。まさに天性の飛ばし屋だ。後半2番ではグリーン奥のカラーから3パットして今大会初のボギーを喫したが、6番で9メートル、7番で4メートルを沈めた。小技もさえてトータル12アンダー。ビッグスコアの翌日にありがちな“停滞”というゴルフの“あるある”も超新星には関係なかった。初日首位のアマチュアはツアー史上16人目（19度目）だった。2日目は惜しくも首位を譲ったが、好位置での残り36ホール。1等賞のゴールに飛び込むことができれば、1988年のツアー制度施行前も含めて史上9人目のアマチュアVを、14歳150日の史上最年少で達成する。「予選を通ることが目標だった。でも、今は勝ちたいです」衝撃の日本デビューを果たし、目標も大幅に上方修正してきた。プライベートも含めて初めての日本だが、「好きな食べ物は刺身、天ぷら、神戸牛！」と日本食に舌鼓を打ち、神戸ライフをエンジョイしている。初日首位に立ったアマチュアが優勝したのは、2014年「KKT杯バンテリンレディス」の勝みなみだけ。4日間大会では初となる偉業に、14歳が挑んでいく。（文・臼杵孝志）【国内女子ツアーのアマチュア優勝】清元登子（34歳163日） 1973年「トヨトミレディス」宮里藍（18歳101日） 2003年「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」キム・ヒョージュ（16歳332日） 2012年「サントリーレディス」勝みなみ（15歳293日） 2014年「KKT杯バンテリンレディス」畑岡奈紗（17歳263日） 2016年「日本女子オープン」クリスティン・ギルマン（20歳303日） 2018年「センチュリー21レディス」古江彩佳（19歳146日） 2019年「富士通レディース」イ・ヒョソン（15歳176日） 2024年「ワールドレディスサロンパスカップ」
<ゴルフ情報ALBA.Net>
宮里藍 サントリーレディス リーダーボード
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