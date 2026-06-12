IOら出演、VALLADによる主催イベントがShibuya LOVEZにて開催決定
不定期なリリースながら即完売が続くブランド・VALLADによる主催ライブイベント「VALLAD PRESENTS 『RYDE ROMANCE 2』」が2026年8月26日（水）にShibuya LOVEZにて開催されることが発表された。
当日はIO、Kaneee、Ryohu、＄MOKE OG、SWEE、Teteが出演。チケット最速先着先行がスタートしている。
＜ライブ情報＞
VALLAD PRESENTS 『RYDE ROMANCE 2』
2026年8月26日（水）Shibuya LOVEZ
時間：Open 18:00 Start 19:00
出演（A to Z）：
IO
Kaneee
Ryohu
＄MOKE OG
SWEE
Tete
制作協力：Don Julio 1942
チケット最速先着先行 受付期間：6月12日（金）17:00 〜7月26日（日）23：59
※予定枚数終了次第、受付終了
券種
スタンド指定席 \7,500 （税込）
アリーナスタンディング \7,500（税込）
※ドリンク代別途必要
※チケット一枚につき未就学児一名まで膝上可。お席が必要な場合は別途チケット必要
チケット購入URL https://eplus.jp/ryde-romance2/
VALLAD SNS https://www.instagram.com/vallad_official/
VALLAD HP https://valladstudio.com/
当日はIO、Kaneee、Ryohu、＄MOKE OG、SWEE、Teteが出演。チケット最速先着先行がスタートしている。
＜ライブ情報＞
2026年8月26日（水）Shibuya LOVEZ
時間：Open 18:00 Start 19:00
出演（A to Z）：
IO
Kaneee
Ryohu
＄MOKE OG
SWEE
Tete
制作協力：Don Julio 1942
チケット最速先着先行 受付期間：6月12日（金）17:00 〜7月26日（日）23：59
※予定枚数終了次第、受付終了
券種
スタンド指定席 \7,500 （税込）
アリーナスタンディング \7,500（税込）
※ドリンク代別途必要
※チケット一枚につき未就学児一名まで膝上可。お席が必要な場合は別途チケット必要
チケット購入URL https://eplus.jp/ryde-romance2/
VALLAD SNS https://www.instagram.com/vallad_official/
VALLAD HP https://valladstudio.com/