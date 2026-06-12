今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラに関する著書を2冊出版し、毎日レビューを続けて12年めの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は第55回（2026年6月12日放送）「風、薫る」レビューです。（ライター 木俣 冬）

褒め合うりんとシマケン

第11週のおわりはセツ（村上穂乃佳）が無事に足抜けできて、ホッとしたのもつかの間、養成所存続の危機が持ち上がる。

第54回の終わりでは、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）がシマケン（佐野晶哉）に礼をしようと休暇をとってりんの家に来ていた。

美津（水野美紀）はのんきなもので、シマケンの新聞を鵜呑みにして「幼なじみの2人が、村で共に生まれ育って東京で再会したんでしょ？」とセツが廃業したことを素直に喜んでいる。

事実であろうと創作であろうとセツが遊郭を出られたのはシマケンのおかげだ。

でもシマケンは自分の手柄をひけらかすことはない。むしろ、りんを褒める。

「すごいな、りんさんは。手を動かして、走って、汗かいて、確実に目の前の人を救ってる」

りんも全然、自分のしたことをすごいとは思っていない。

「目の前の人もまだまだ。私には社会とかそういう大きなことは。ただ、目の前に苦しんでいる人がいたら助けたくなって、それだけで動いて」と控えめ。自分と比べて、大きな意味でセツを助けようとしていたとシマケンを立てる。

「ただ助けたい。りんさんには看護婦がぴったりだ」「僕にはもう、その背中はとても頼もしくて、輝いて見えます」とりんを褒め称え続けるシマケン。

りんもシマケンが助けてくれたことに感謝してもしたりない。

ふたりしてお互いを褒めたり感謝したりし続ける。

りんはまず行動の人（助けたい）、シマケンは理想論の人（助けようと）。お互いを補い合えるいいコンビになりそう。直美とシマケン、どちらがりんといいバディになれるだろうか。

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