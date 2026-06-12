米国生まれの伴翔太郎が初優勝 大嶋兄弟は4位/ACNツアー
＜LANDIC CHALLENGE 13 最終日◇12日◇芥屋ゴルフ倶楽部（福岡県）◇7293ヤード・パー72＞国内男子下部ACNツアーの最終ラウンドが終了した。米国生まれの32歳・伴翔太郎が6バーディ・3ボギーの「69」をマーク。トータル10アンダーでうれしいツアー初優勝を果たした。
【写真】華麗なる転身 “炎”と“宝”の2ショット
伴は今回の優勝により、レギュラーツアー「JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品」（7月2日開幕/西那須野CC）と「Sansan KBCオーガスタ」（8月27日開幕/芥屋GC）の出場権を獲得した。トータル8アンダー・2位に和泉健太郎。トータル7アンダー・3位に田中雄貴、トータル6アンダー・4位タイには大嶋兄弟の3男・宝（たから）、4男の港（みなと）ら4人が入った。賞金総額は1800万円。優勝した伴は324万円を獲得した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
LANDIC CHALLENGE 13 最終結果
伴翔太郎 プロフィール＆成績
翔太郎の弟もプロゴルファーです
渋野＆勝ら好発進 米女子ダブルス戦のリーダーボード
＜随時更新＞国内女子ツアー リーダーボード
【写真】華麗なる転身 “炎”と“宝”の2ショット
伴は今回の優勝により、レギュラーツアー「JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品」（7月2日開幕/西那須野CC）と「Sansan KBCオーガスタ」（8月27日開幕/芥屋GC）の出場権を獲得した。トータル8アンダー・2位に和泉健太郎。トータル7アンダー・3位に田中雄貴、トータル6アンダー・4位タイには大嶋兄弟の3男・宝（たから）、4男の港（みなと）ら4人が入った。賞金総額は1800万円。優勝した伴は324万円を獲得した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
LANDIC CHALLENGE 13 最終結果
伴翔太郎 プロフィール＆成績
翔太郎の弟もプロゴルファーです
渋野＆勝ら好発進 米女子ダブルス戦のリーダーボード
＜随時更新＞国内女子ツアー リーダーボード