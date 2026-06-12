リンカーズ <5131> [東証Ｇ] が6月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の連結最終損益は4億6600万円の赤字(前年同期は2億5200万円の赤字)に赤字幅が拡大した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-7月期(4Q)の連結最終損益は2億2300万円の赤字(前年同期は2億9600万円の赤字)に赤字幅が縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である2-4月期(3Q)の連結最終損益は7800万円の赤字(前年同期は200万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の0.0％→-15.6％に急悪化した。



株探ニュース