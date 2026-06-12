歴代『ポケットモンスター』シリーズのゲームソフトパッケージをデザインしたグッズが、6月18日よりポケモンセンターオンラインに登場することが発表された。

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ラインナップには、キラキラとしたふちどりでツヤ感のあるピンズや、歴代ゲーム発売当時のパッケージの形や質感にこだわったマグネットコレクションが揃う。『ポケットモンスター』のロゴがプリントされたキャップやサコッシュも展開され、好きなピンズを付けて楽しむことができる。

また、ゲームソフトのパッケージ柄ポーチに入ったTシャツも登場。前面には歴代ゲームパッケージのデザイン、背面にはゲームソフトの発売年表がプリントされている。

あわせて、シリーズの歴代ゲームソフトパッケージおよびゲームソフトのキーホルダーコレクションが、カプセルトイで展開される。発売当時の仕様を再現した、本物そっくりのミニチュアキーホルダーとなっている。

さらに、パッケージピンズが全種、額縁にディスプレイされたセットの発売も決定した。スタンドを使って立てたり、付属の紐で壁にかけたりして飾ることができ、インテリアやアート作品としても楽しめる仕様となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）