ベルテックス静岡が関谷間と新規契約…「新たな環境で挑戦できることを大変うれしく思います」

6月12日、ベルテックス静岡は、関谷間と2026－27シーズンの新規選手契約に合意したことを発表。背番号が「00」となることも合わせて公表された。

東京都出身で現在19歳の関谷は、185センチ84キロのポイントガード兼シューティングガード。2023－25シーズンにかけて千葉ジェッツU18に所属しつつ、ユース育成特別枠選手としてトップチームの活動にも参加した。2025年8月からは第18回『スラムダンク奨学金』の奨学生としてアメリカのセントトーマスモアスクールへ留学したものの、負傷の影響により帰国を決断。今年4月からは練習生として千葉Jへ加入しており、来シーズンは静岡の地でプロとしての第一歩を踏み出すこととなる。

今回の契約合意に際して、関谷がクラブを通じて寄せたコメントは以下のとおり。

「ベルテックスブースターの皆さま、こんにちは。



このたび、ベルテックス静岡でプレーさせていただくことになりました、関谷間です。



まずは、このような素晴らしい機会をいただいたクラブ関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。



そして、新たな環境で挑戦できることを大変うれしく思います。



留学中にはケガもあり、苦しい時間を過ごしました。



しかし、その経験を通して、バスケットボールができることの幸せや、多くの方々に支えられていることのありがたさを改めて実感しました。



新たな挑戦の場をいただけたことへの感謝を忘れず、チームの勝利に貢献できるよう全力で戦います。



そして、これまで支えてくださった皆さまへ結果で恩返しができるよう、日々成長を続けていきます。



ベルテックスブースターの皆さまとお会いできる日を楽しみにしています。



応援よろしくお願いいたします」

【動画】千葉J時代の大倉颯太と関谷間の対談懐かし動画