回転寿司チェーン「スシロー」と、大人気の都市ファンタジーアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』が初めてコラボレーション！

ゲーム内の都市・新エリー都に出店しているという設定で描き下ろした、登場キャラクターのグッズ付きメニューなどが提供されます☆

スシロー『ゼンレスゾーンゼロ』コラボレーション

キャンペーン期間：2026年6月24日（水）〜7月12日（日）

販売店舗：全国のスシロー店舗

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できます

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です

おすしと一緒に楽しめるコンテンツを提供したいという想いから、HoYoverseが手がけるファンタジーアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』と初めてコラボレーションが実現。

コラボレーションのテーマは「スシロー新エリー都店へようこそ！」です。

スシローが、ゲーム内の都市・新エリー都に出店しているという設定で描き下ろした、登場キャラクターのグッズ付きメニューなどが提供されます。※実際のゲーム内実装はありません

ゼンゼロコラボ限定ピック付き 大えび

価格：260円(税込)〜

販売期間：2026年6月24日（水）〜コラボ限定ピックの手配総数23.4万枚分が完売次第終了

持ち帰り：不可

コラボ限定ピック付きのおすしとして登場する「大えび」

肉厚でボリューム感がある一皿です。

ゼンゼロコラボ限定ピック付き つぶ貝

価格：260円(税込)〜

販売期間：2026年6月24日（水）〜コラボ限定ピックの手配総数22.5万枚分が完売次第終了

持ち帰り：不可

コリコリ食感と磯の香りが特長の「つぶ貝」

つぶ貝とシャリの相性も抜群なメニューです。

ゼンゼロコラボ限定ピック付き 合鴨オニオンガーリックのせ

価格：260円(税込)〜

販売期間：2026年6月24日（水）〜コラボ限定ピックの手配総数27万枚分が完売次第終了

持ち帰り：不可

合鴨の旨みを引き立てる、パンチの効いた「合鴨オニオンガーリックのせ」

スライスオニオンとフライドガーリックの食感も楽しめるお寿司です。

コラボ限定ピック

種類：全10種

上記で紹介したメニューに付いてくるコラボ限定ピックは全部で10種類。

「月城柳」や「セス」「浮波柚葉」「ライト」のほか

かわいい「ボンプ」たちやロゴデザインが展開されます。

※コラボ限定ピックはランダム提供のため、デザインは選べません

※コラボ限定ピックの付いていない「大えび」「つぶ貝」も販売しているため、注文の際は注意ください

ゼンゼロコラボ限定レーザーチケット付き ねぎまぐろ手巻

価格：400円(税込)〜

販売期間：2026年6月24日（水）〜コラボ限定レーザーチケットの手配総数22.5万枚分が完売次第終了

持ち帰り：不可

コラボ限定レーザーチケット付きの「ねぎまぐろ手巻」

まぐろのねっとりとした食感と旨みが楽しめます。

コラボ限定のレーザーチケットは、全部で5種類。

チケットにはホログラム加工が施されています。

ゲーム内アイテムがもらえる交換コード付き

交換コード使用期間：2026年6月24日（水）〜7月19日（日）23:59:59 JSTまで

交換方法：

1）コラボ限定レーザーチケットに同梱している別紙から二次元コードにアクセス

2）交換コードを入力して「交換する」ボタンをクリック

※アイテムはゲーム内メールで配布されます。ゲームにログインしてお受け取りください

賞品：ゲーム内アイテムが受け取れます。

アイテム内容：ディニー×30,000、コラボ限定記念アイテム×1

※1つの交換コードにつき、1回のみ使用可能です。同じUIDでの交換上限回数は1回です

コラボ限定レーザーチケットにはゲーム内アイテムがもらえる交換コード付き

コラボ限定レーザーチケットに同梱している別紙から二次元コードにアクセスすると、ゲーム内で使えるアイテムがもらえます。

※入手できるアイテムはゼンゼロコラボ限定ステッカー付きメニューと同様のものとなります。両メニューを購入された場合でも、交換回数の上限は1回となります

“コラボ限定すし皿5枚セット”が当たる二次元コード付き

シリアルコード使用期間：2026年6月24日（水）〜7月12日（日）23:59:59 JSTまで

※コードを入力した際、シリアルコード（14桁）に誤りがある、または通信環境が悪いとエラー画面が表示される場合があります

さらに“コラボ限定すし皿5枚セット”が当たる二次元コード付き！

コラボ限定レーザーチケットに同梱している別紙から二次元コードにアクセスしてシリアルコードを入力すると、抽選で150名に“コラボ限定すし皿5枚セット”が当たるキャンペーンに参加できます。

ゼンゼロコラボ限定ステッカー付き ミルクレープメルバ

価格：360円(税込)〜

販売期間：2026年6月24日（水）〜コラボ限定ステッカーの手配総数19.8万枚分が完売次第終了

持ち帰り：不可

コラボ限定ステッカー付きスイーツとして登場する「北海道ミルクレープメルバ」

北海道産のクリームや牛乳をたっぷりと使ったミルクレープを使用したデザートです。

ゼンゼロコラボ限定ステッカー付き はちみつレモンチーズケーキ

価格：360円(税込)〜

販売期間：2026年6月24日（水）〜コラボ限定ステッカーの手配総数22.5万枚分が完売次第終了

持ち帰り：不可

瀬戸内産のレモンを使用した「はちみつレモンチーズケーキ」

爽やかな味わいに仕上げられた、さっぱりとしたチーズケーキです。

※はちみつを使用しています

コラボ限定ステッカー

種類：全9種

上記で紹介したデザートに付いてくるコラボ限定ステッカーは全部で9種類。

かわいいタッチで描かれた「ビリー・キッド」や「浅羽悠真」「アリス・タイムフィールド」たちが登場します。

※コラボ限定ステッカーの付いていない「ミルクレープメルパ」も販売されているため、注文の際は注意ください

ゲーム内アイテムがもらえる交換コード付き

交換コード使用期間：2026年6月24日（水）〜7月19日（日）23:59:59 JSTまで

交換方法：

1）コラボ限定ステッカー裏面の二次元コードにアクセス

2）交換コードを入力して「交換する」ボタンをクリック

※アイテムはゲーム内メールで配布されます。ゲームにログインして受け取りください

賞品：ゲーム内アイテムが受け取れます。

アイテム内容：ディニー×30,000、コラボ限定記念アイテム×1

※1つの交換コードにつき、1回のみ使用可能です。同じUIDでの交換上限回数は1回です

コラボ限定ステッカーにはゲーム内アイテムがもらえる交換コード付き。

コラボ限定ステッカー裏面の二次元コードにアクセスすると、ゲーム内で使えるアイテムがもらえます。

※入手できるアイテムはゼンゼロコラボ限定レーザーチケット付きメニューと同様のものとなります。両方のメニューを購入された場合でも、交換回数の上限は1回となります

ゼンゼロコラボ限定ミニフィギュア付き ソフトドリンク

価格：1,400円(税込)〜

販売期間：2026年6月24日（水）〜コラボ限定ミニフィギュアの手配総数15.3万個分が完売次第終了

フィギュア種類：全5種

持ち帰り：不可

キャラクターがすし皿に座ったデザインのコラボ限定ミニフィギュア付きのソフトドリンクも登場。

「月城柳」「セス」「浮波柚葉」「ライト」「ボンプ」の5種類がラインナップされます。

※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、一人複数個の注文は控えてください

※一部店舗では対象ドリンクが異なる場合があります

※コラボ限定ミニフィギュアの付いていない「ソフトドリンク」も販売しているため、ご注文の際は注意ください

※デザインによってサイズが異なります

スペシャルコラボ店舗

実施期間：2026年6月24日（水）〜7月12日（日）

対象店舗：

・スシロー 難波アムザ店（大阪府）

・スシロー 秋葉原中央通り店（東京都）

コラボ期間中、スシロー 難波アムザ店とスシロー 秋葉原中央通り店の2店舗で、ゲーム内の世界観を体感できる、スペシャルコラボ店舗も展開。

また、一部店舗で導入されている大型タッチディスプレイ「デジロー」ではコラボ限定コンテンツ「ゼンレスゾーンゼロモード」が楽しめます。

爽快なアクション戦闘や都会的かつ洗練された世界観で、日本だけでなく海外にも多くのファンを持つアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』と初めてコラボ。

スシローにて2026年6月24日より開催される『ゼンレスゾーンゼロ』コラボレーションキャンペーンの紹介でした☆

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※画像はイメージです

※店舗によって価格が異なります

※お寿司は赤しゃりで提供される期間があります

※コラボ限定ピック・レーザーチケット・ステッカー・ミニフィギュアは、対象メニュー1点につき、ランダムで1点提供されます。デザインは選べません

※コラボ限定グッズ付きメニューは、スペシャルコラボ店舗の実施期間中であっても各コラボ限定グッズの手配総数が完売次第終了となります

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