女子プロのラッキーカラーを調査！ 吉田鈴は紺色、桑木志帆は黄色、女王・佐久間朱莉はずばりティファニーブルー！
日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。「宮里藍 サントリーレディス」の開幕前、選手たちにそれぞれの「ラッキーカラー」を質問する動画を公開した。
【動画】優勝した時のウェアは忘れない？ 選手たちが語るラッキーカラー
ラッキーカラーをウェアと結び付けている選手は多く、紺色と答えた吉田鈴は「プロテストに受かった時も、先週、優勝した時も紺色でした」。同じく紺色をあげた荒木優奈は「優勝した時も最終日は紺色のズボンでした」「スコアが良かった時は、結構、紺色のウェアを着ていることが多いです」と振り返っていた。桑木志帆は「昔から黄色のボールを使っています、ネイルも黄色です」と黄色へのこだわりを語る。小林光希は「ピンクが好き」としながらも「金運が上がりそうなので、黄色を集めちゃうかも」と移り気なところをチラリと覗かせていた。そんな中、高級ブランド・ティファニーのイメージカラーである「ティファニーブルー」と具体的に答えたのは佐久間朱莉だった。キャディバッグの中にも、同色のグッズがたくさん詰まっているそうだ。今週は誰がラッキーカラーを着用して優勝カップを手にするのだろうか。決勝ラウンドでは選手たちのウェアの色にも注目したい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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