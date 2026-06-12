川崎が松山駿と荒谷裕秀の加入を発表…Bプレミア初年度へ向け日本人戦力を強化

川崎ブレイブサンダースは6月12日、松山駿と荒谷裕秀の2選手との2026－27シーズンにおける新規選手契約締結を発表。Bプレミア開幕を前に、得点力とユーティリティ性を兼ね備えた2選手を迎え入れ、日本人戦力の強化に成功した。

福井県出身で現在29歳の松山は、175センチ73キロのポイントガード兼シューティングガード。富山大学在学中の2018年に、特別指定選手として富山グラウジーズに加入し、Bリーグデビューを果たした。その後は、ファイティングイーグルス名古屋でもプレー。2021－22シーズンから5シーズンにわたり越谷アルファーズで主力として活躍し、チームのB1昇格にも貢献した。今シーズンはB1リーグ戦で53試合に出場し、51試合で先発。キャリアハイとなる1試合平均13.8得点を記録したほか、3ポイント成功率44.0パーセントをマークし、規定到達者の中で日本人選手トップの数字を残した。

宮城県出身で現在27歳の荒谷は、189センチ86キロのシューティングガード兼スモールフォワード。白鷗大学から2020年に特別指定選手として宇都宮ブレックスに加入し、キャリアをスタートさせた。その後は長崎ヴェルカを経て、仙台89ERSへ移籍。ウイングポジションを中心に複数の役割をこなせるユーティリティ性も兼ね備え、複数ポジションをこなしながらチームを支えた。仙台で在籍2年目となった今シーズンは、B1リーグ戦で55試合に出場。1試合平均4.6得点、1.9リバウンド、1.4アシストを記録した。

松山はクラブを通じて、「Bプレミア初年度という特別なシーズンに、このチームでプレーできる誇りと責任感を持ち、自分の持ち味である得点力を発揮したい」とコメント。チャンピオンシップ進出と優勝を目標に掲げた。

また、荒谷も「伝統あるクラブでプレーする機会をいただき、とても楽しみ。選手としてさらに成長し、チームの勝利に貢献できるよう戦っていく」と、意気込みを語っている。

来シーズンの川崎は、篠山竜青や米須玲音らとの契約継続に加え、新戦力として松山と荒谷を獲得。得点力とクリエイト能力を兼ね備える松山、攻守両面で柔軟性を発揮する荒谷の加入により、バックコートとウイングの層を厚くした。歴史と伝統のある川崎が、Bプレミア初年度の戦いへ向け、着実に戦力を整えている。





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