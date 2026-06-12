MONKEY MAJIKや群馬・桐生ゆかりのアーティストが出演！“地域創楽”フェス「KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC ＆ CULTURE」をレポート
近年、地方独自の伝統や特産品といったローカルカルチャーと、最先端の音楽やアートを掛け合わせることで、その土地ならではの新しい魅力を発信する“地域創生型フェスティバル”が全国的なトレンドとして大きな注目を集めている。
【写真】「桐生八木節音頭」で盛り上がる様子
そんななか、2026年6月6日・7日に“織物の街”として知られる群馬県桐生市の新川公園で、野外音楽フェス「KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC ＆ CULTURE」が初開催された。
毎年横浜で行われる「GREENROOM FESTIVAL」などを手掛けるGREENROOM CO.が制作を担当した本イベントは、「桐生八木節音頭」や地元の伝統工芸などの地域資源と、国内のトップシーンで活躍するアーティストたちのパフォーマンスを掛け合わせた“地域創楽”プロジェクト。緑と水に囲まれた心地よい空間のなかで行われ、2日間で延べ約5000人が来場した。本記事では、その様子をレポートする。
■地元ゆかりのアーティストが登場！熱狂に包まれたライブステージ
開催中は、緑豊かな芝生エリアの「GRASS STAGE(LIVEステージ)」と、水に囲まれた「CASKADE STAGE(DJステージ)」の2つのステージを交互する形で、総勢10組以上のミュージシャンやDJが登場した。
1日目は、シティポップ・レゲエシンガーのナツ・サマーさんによるDJとクールな歌声で幕を開け 、その後もTENDREやYonYonさんといったシーンを代表する面々が観客を魅了した。
特に、桐生市を拠点に活動するmabanuaさん率いるOvallや、桐生市出身のどんぐりずと大沢伸一さんによるユニット・DONGROSSOなど地元ゆかりのアーティストが登場すると、会場のボルテージは最高潮に。地元ということもあり、DONGROSSOのパフォーマンスでは、観客がステージに上がるほどの異例の熱狂を見せた。
桐生市といえば、毎年50万人近い来場者が集まる「桐生八木節踊り」が有名だが、本イベントでもそのカルチャーを体現。フィナーレには全員で「桐生八木節音頭」を踊るという、伝統と現代音楽が融合した感動的な空間が広がった。
2日目はさわやかな風が吹くなか、ヨガイベントからスタート。ステージには地元出身のラッパー・Bendyさんや七尾旅人さん、birdさんらが次々と登場した。そして、大トリを務めたヘッドライナーのMONKEY MAJIKによるステージでは、終盤に降り出した雨を吹き飛ばすように、名曲「Around The World」や「空はまるで」を観客と大合唱。会場全体が一体感に包まれた。
■LOCAL MARKETエリアでは伝統工芸のワークショップや老舗の味を堪能
本イベントのもう一つの目玉が、“Music ＆ Craft Culture Festival”というコンセプトを象徴するLOCAL MARKETエリア。メイン会場に引けを取らない活気を見せたこのエリアでは、桐生ならではの全18種のフェスグルメや伝統文化の体験型アクティビティが展開された。
フードエリアでは、桐生のクラフトビールが楽しめる店「Bryu」のブースに行列ができたほか、地元の老舗「しみずや」のうどんを求めて県内外から多くの人が来場。さらに「Jazz ＆ Blues Bar Village」の甘辛味噌が香る焼きまんじゅうや、「VAMOS！TACOS」のケサディーヤなど、桐生でしか味わえないローカルフードが軒を連ねた。
体験コンテンツでは、桐生絹織株式会社による本イベントのロゴ入りジャガード織り生地を使った缶バッジ作りなど、“織物の街”らしいプログラムも用意。そのほか、「ふふふ」によるジャグアタトゥーのワークショップなどが実施され、子どもから大人までが気軽に伝統文化に触れ合う、にぎやかな雰囲気が印象的だった。
■桐生の魅力を五感で楽しむ、新たな“地域創楽”の形
初開催ながら、地元住民や企業、ショップと見事に連携し、桐生市の観光の未来を奏でる“地域創楽”の場を創り上げた本イベント。2日間のイベントの最後には、MCを務めた桐生市魅力大使の大島璃乃さんから、早くも「KIRYU FESTIVAL 2027 MUSIC ＆ CULTURE」の開催が発表され、会場は大きな歓声に包まれた。
都内から約2時間と、比較的アクセスのよい新川公園。音楽をきっかけにその土地の歴史やカルチャーに深く触れられるこの新しいフェスティバルは、来年、さらにパワーアップして私たちを迎えてくれるだろう。続報を楽しみに待ちたい。
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【写真】「桐生八木節音頭」で盛り上がる様子
そんななか、2026年6月6日・7日に“織物の街”として知られる群馬県桐生市の新川公園で、野外音楽フェス「KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC ＆ CULTURE」が初開催された。
■地元ゆかりのアーティストが登場！熱狂に包まれたライブステージ
開催中は、緑豊かな芝生エリアの「GRASS STAGE(LIVEステージ)」と、水に囲まれた「CASKADE STAGE(DJステージ)」の2つのステージを交互する形で、総勢10組以上のミュージシャンやDJが登場した。
1日目は、シティポップ・レゲエシンガーのナツ・サマーさんによるDJとクールな歌声で幕を開け 、その後もTENDREやYonYonさんといったシーンを代表する面々が観客を魅了した。
特に、桐生市を拠点に活動するmabanuaさん率いるOvallや、桐生市出身のどんぐりずと大沢伸一さんによるユニット・DONGROSSOなど地元ゆかりのアーティストが登場すると、会場のボルテージは最高潮に。地元ということもあり、DONGROSSOのパフォーマンスでは、観客がステージに上がるほどの異例の熱狂を見せた。
桐生市といえば、毎年50万人近い来場者が集まる「桐生八木節踊り」が有名だが、本イベントでもそのカルチャーを体現。フィナーレには全員で「桐生八木節音頭」を踊るという、伝統と現代音楽が融合した感動的な空間が広がった。
2日目はさわやかな風が吹くなか、ヨガイベントからスタート。ステージには地元出身のラッパー・Bendyさんや七尾旅人さん、birdさんらが次々と登場した。そして、大トリを務めたヘッドライナーのMONKEY MAJIKによるステージでは、終盤に降り出した雨を吹き飛ばすように、名曲「Around The World」や「空はまるで」を観客と大合唱。会場全体が一体感に包まれた。
■LOCAL MARKETエリアでは伝統工芸のワークショップや老舗の味を堪能
本イベントのもう一つの目玉が、“Music ＆ Craft Culture Festival”というコンセプトを象徴するLOCAL MARKETエリア。メイン会場に引けを取らない活気を見せたこのエリアでは、桐生ならではの全18種のフェスグルメや伝統文化の体験型アクティビティが展開された。
フードエリアでは、桐生のクラフトビールが楽しめる店「Bryu」のブースに行列ができたほか、地元の老舗「しみずや」のうどんを求めて県内外から多くの人が来場。さらに「Jazz ＆ Blues Bar Village」の甘辛味噌が香る焼きまんじゅうや、「VAMOS！TACOS」のケサディーヤなど、桐生でしか味わえないローカルフードが軒を連ねた。
体験コンテンツでは、桐生絹織株式会社による本イベントのロゴ入りジャガード織り生地を使った缶バッジ作りなど、“織物の街”らしいプログラムも用意。そのほか、「ふふふ」によるジャグアタトゥーのワークショップなどが実施され、子どもから大人までが気軽に伝統文化に触れ合う、にぎやかな雰囲気が印象的だった。
■桐生の魅力を五感で楽しむ、新たな“地域創楽”の形
初開催ながら、地元住民や企業、ショップと見事に連携し、桐生市の観光の未来を奏でる“地域創楽”の場を創り上げた本イベント。2日間のイベントの最後には、MCを務めた桐生市魅力大使の大島璃乃さんから、早くも「KIRYU FESTIVAL 2027 MUSIC ＆ CULTURE」の開催が発表され、会場は大きな歓声に包まれた。
都内から約2時間と、比較的アクセスのよい新川公園。音楽をきっかけにその土地の歴史やカルチャーに深く触れられるこの新しいフェスティバルは、来年、さらにパワーアップして私たちを迎えてくれるだろう。続報を楽しみに待ちたい。
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