ピクサー最新作『水の都のネロ』2027年春に日本公開！ 裏社会で生きる黒猫が主人公
美しい“水の都”イタリアのベネチアに暮らす一匹の猫を描く、ディズニー＆ピクサー最新作『GATTO（原題）』が『水の都のネロ』の邦題で2027年春に日本公開されることが決まった。併せて、本作の主人公・黒猫のネロの姿を捉えたティザーポスターと、ダークな世界観とユーモラスな雰囲気が共存するティザー予告も公開された。
【動画】今度の主人公は“裏社会のはぐれ者の黒猫” ピクサー最新作『水の都のネロ』ティザー予告
迷信深い人々に不吉とされる“黒猫”ゆえ、裏社会のはぐれ者として生きてきたネロ。そんな彼に、ある日思いがけない奇跡が起こる――。
今回公開されたのは、ネロと裏社会を支配するボス猫ロッコがそろって初登場するティザー予告。裏社会で生きるマフィアの愛と宿命を描いた映画『ゴッドファーザー』（1972）の名曲「愛のテーマ（Speak Softly, Love）」の不穏なサウンドと共に、幕を開ける。
薄暗い部屋の中、消えたマグロの行方をめぐって、とある猫に罪を問い詰めているロッコとネロ。ネロは頭上で揺れ動く部屋の灯りが気になって仕方がないようで、思わず灯りを猫パンチ！ そんなネロを厳しく注意したはずのロッコだったが、彼もまた、灯りの存在がどうしても気になってしまったようで…（!?）。動くものを見るとつい飛びついてしまう、猫のキャラクターらしい愛らしさが詰まった映像となっている。
猫たちの奏でる愛らしさ、そして、個性豊かなキャラクターを贈り出してきたピクサーならではのコミカルさが混ざり合った、新たな一作の誕生に期待したい。
併せて公開されたティザーポスターでは、満月を背に逆さまに吊るされながら、驚いたような表情でこちらを見つめるネロの姿が捉えられている。どこかミステリアスな雰囲気が漂う夜のベネチアで、ネロは一体どのような冒険を繰り広げるのか。
ディズニー＆ピクサーの長編アニメーション作品で初めて、猫が主人公となった本作。手掛けたのは、同じくイタリアを舞台にした名作『あの夏のルカ』（2021）で世界中の感動を呼んだエンリコ・カサローザ監督。今回は、これまでのディズニー＆ピクサー作品とは一味違う、手描き絵画風のタッチと3DCGを融合させた、まったく新しいビジュアルで描く、ネロたちの物語を美しくつむぎ出す。
さらに、プロデューサーには『あの夏のルカ』、『カーズ／クロスロード』（2017）のアンドレア・ウォーレン、そして、エグゼクティブ・プロデューサーには『カールじいさんの空飛ぶ家』（2009）、『インサイド・ヘッド』（2015）、『ソウルフル・ワールド』（2020）をアカデミー賞受賞に導いたピート・ドクターが名を連ねる。
映画『水の都のネロ』は、2027年春公開。
【動画】今度の主人公は“裏社会のはぐれ者の黒猫” ピクサー最新作『水の都のネロ』ティザー予告
迷信深い人々に不吉とされる“黒猫”ゆえ、裏社会のはぐれ者として生きてきたネロ。そんな彼に、ある日思いがけない奇跡が起こる――。
薄暗い部屋の中、消えたマグロの行方をめぐって、とある猫に罪を問い詰めているロッコとネロ。ネロは頭上で揺れ動く部屋の灯りが気になって仕方がないようで、思わず灯りを猫パンチ！ そんなネロを厳しく注意したはずのロッコだったが、彼もまた、灯りの存在がどうしても気になってしまったようで…（!?）。動くものを見るとつい飛びついてしまう、猫のキャラクターらしい愛らしさが詰まった映像となっている。
猫たちの奏でる愛らしさ、そして、個性豊かなキャラクターを贈り出してきたピクサーならではのコミカルさが混ざり合った、新たな一作の誕生に期待したい。
併せて公開されたティザーポスターでは、満月を背に逆さまに吊るされながら、驚いたような表情でこちらを見つめるネロの姿が捉えられている。どこかミステリアスな雰囲気が漂う夜のベネチアで、ネロは一体どのような冒険を繰り広げるのか。
ディズニー＆ピクサーの長編アニメーション作品で初めて、猫が主人公となった本作。手掛けたのは、同じくイタリアを舞台にした名作『あの夏のルカ』（2021）で世界中の感動を呼んだエンリコ・カサローザ監督。今回は、これまでのディズニー＆ピクサー作品とは一味違う、手描き絵画風のタッチと3DCGを融合させた、まったく新しいビジュアルで描く、ネロたちの物語を美しくつむぎ出す。
さらに、プロデューサーには『あの夏のルカ』、『カーズ／クロスロード』（2017）のアンドレア・ウォーレン、そして、エグゼクティブ・プロデューサーには『カールじいさんの空飛ぶ家』（2009）、『インサイド・ヘッド』（2015）、『ソウルフル・ワールド』（2020）をアカデミー賞受賞に導いたピート・ドクターが名を連ねる。
映画『水の都のネロ』は、2027年春公開。