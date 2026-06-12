

TWS（撮影＝田中聖太郎写真事務所）

6人組ボーイグループTWS（トゥアス：SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、JIHOON、KYUNGMIN）が6月11日に神奈川・Kアリーナ横浜で行われた「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」に出演し、全3曲を披露した。

【写真】TWS、ミセス「CEREMONY」ライブの模様

本イベントのコンセプトは、ライブやフェスとは異なる、 ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショーであることを掲げたイベントで、プライズ(PRIZE)とはまた違う、 プレイズ(PRAISE)というスタイルで、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、 交わり合うこの祭典だ。

パフォーマンスに先立ち、JIHOONがTWSを代表しプレゼンターとして、今回の『CEREMONY』に対する想いやパフォーマンスへの意気込みを語るスピーチを行い、「今日はお互いの音楽を尊重し、共に楽しむ特別な時間にしたいと思います。僕たちTWSは「心から楽しもう」という気持ちで、かっこいいステージをお見せします。その想いが誰かに届いて、小さな力や幸せになれるなら、僕たちにとってそれ以上に嬉しいことはありません。（中略）これからも音楽を通じて言葉や文化の壁を越えて、想いを届けるアーティストになります。この後のTWSのステージも一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです！」と伝えた。

パフォーマンスでは、昨年7月2日にリリースした日本デビュー曲「はじめまして」、最新曲「You, You」、SNSで「アンタルチャレンジ」が話題になった「OVERDRIVE」の全3曲を披露し、会場は爽やかなエネルギーに溢れた。

TWSは今後も日本で精力的に活動を展開する。8月4日に日本でJapan 2nd Single「SODA SODA」でカムバックを予定しており、今回のシングルでは、青春のきらめく瞬間を詰め込んだ日本オリジナル曲を含む3曲が収録される。今年の夏はTWSの炭酸のようにシュワっと弾けるときめきが詰まった楽曲で彩られる予定だ。

シングル発売だけに留まらず、イベント・音楽番組出演・公演も控えている。7月1日はフジテレビ系列「2026 FNS歌謡祭 夏」、7月18日にはTBS系「音楽の日2026」に出演、8月7日は「めざましライブ TWS in めざましWANGANフェス」、8月14日・16日には「SUMMER SONIC 2026」に出演が決定している。また、8月28日からは単独公演『2026 TWS TOUR '24/7:FOR:YOU' IN JAPAN』がスタートし、3都市8公演を予定している。

セットリスト

1.はじめまして2.You, You3.OVERDRIVE