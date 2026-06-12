「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日正午現在でＡＮＹＣＯＬＯＲ<5032.T>が「売り予想数上昇」２位となっている。



１２日の東証プライム市場で、エニーカラーが前日のストップ安に続いて、この日も大幅安。１０日取引終了後、２７年４月期通期の単独営業利益は１８０億～２００億円（前期比１０．８～０．９％減）の減益予想を公表した。年間配当予想も６２円（前期は７５円）と減配の見込み。利益面では従業員数の増加などが負担となる見通しだ。新人バーチャルユーチューバー（Ｖチューバー）のデビューが進んでおり、市場には今期業績予想は保守的との見方もあるものの、当面は株価の落ち着きどころを探る展開が見込まれている。



出所：MINKABU PRESS