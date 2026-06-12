12日13時現在の日経平均株価は前日比2260.47円（3.52％）高の6万6477.74円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は972、値下がりは539、変わらずは46と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を659.71円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が550.30円、ファストリ <9983>が175.39円、キオクシア <285A>が139.62円、ＳＢＧ <9984>が136.77円と続く。



マイナス寄与度は25.14円の押し下げでリクルート <6098>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が12.24円、テルモ <4543>が9.92円、富士フイルム <4901>が8.35円、ベイカレント <6532>が8.28円と続いている。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、機械、鉄鋼、ガラス・土石と続く。値下がり上位にはサービス、陸運、鉱業が並んでいる。



※13時0分3秒時点



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