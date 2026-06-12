物語コーポレーション（愛知県豊橋市）の焼き肉食べ放題専門店「焼肉きんぐ」が、夏のハワイ気分を味わえる新メニューを取りそろえた「ハワイフェア」を7月9日から期間限定で実施します。焼肉きんぐが「ハワイフェア」を行うのは初めてです。

【えー！】有名店監修のスイーツも？ 遊び心ある新メニューも！ 期間限定メニューを全部チェック！ 先行販売22店舗のリストも！

同フェアでは、フルーティーなBBQソースが特徴の「厚切りポークステーキ 〜ハワイアンBBQソース〜 」（759円、以下、税込み）、好きな具材を、ほんのり甘いパンで挟んでオリジナルスライダーが作れる「【KING’S HAWAIIAN】自由にはさんで！焼肉きんぐスライダー」（429円）、濃厚デミソースとチーズのかかったロコモコを石鍋で食べる「石焼チーズロコモコ」（759円）のほか、「【MINATO Hawaii】ガーリックシュリンプ」（539円）、「【フラ印マウイチップス】フライドポテト 〜ハワイアンサワークリーム味〜」（429円）、「【THE MALASADA TOKYO】マラサダ 〜クリーム〜」（319円）が新発売。

販売期間は9月中旬までの予定で、全国368店舗で実施。

また、東京・中目黒店、愛知・曙店、大阪・大東店、福岡・福岡清水店など22店舗限定で先行販売も実施しています。