「ファンはスターにまったく気づかず」18歳ヤマルがスーパーでまさか！ 驚きの光景を海外メディア報道「無理もないだろう」
北中米ワールドカップのスター選手が、誰にも気づかれずにスーパーで買い物――。そんな驚きの光景がアメリカで目撃された。
イギリスメディア『THE Sun』は、「安らぎのひと時 ラミン・ヤマルがウォルマートで食料品を買い物する姿が目撃されるも、ファンはワールドカップのスターにまったく気づかず」と見出しを打ち、スペイン代表の至宝のオフを報じた。
４年に一度の大舞台で、母国の期待を一身に背負う18歳のラミン・ヤマル。そんな彼が「まるでジョージア州フォートオグルソープの一住民であるかのように、ウォルマートの店内を散策していた」。
同メディアによると、ヤマルは他の買い物客からサッカー界の著名人であるとは気づかれていなかったという。
『Fox Soccer』がＸで再投稿した動画は瞬く間に拡散。ヤマルが何事もなかったかのように買い物袋を手に、店を出ていく様子が映し出されている。
記事によれば、ヤマルが気づかれなかったのには、いくつかの理由が考えられる。
「買い物の際、彼はスペイン代表の公式トレーニングウェアを着用していなかった。また、スペイン代表の拠点であるテネシー州チャタヌーガからは18マイル（約29km）も離れた場所だった。
加えて、ワールドカップを前にして、サッカーが一部の人が予想していたほど国中を席巻しているとは言えない点もある。チケットはまだたくさん販売されており、FIFAは無料配布などを通じて一部を無料で提供することも検討。そのため、フォートオグルソープの住民がバルセロナの選手を認識していなかったとしても、それは無理もないだろう」
ヤマルは、シーズン終盤に負ったハムストリングの断裂から回復途中の段階だ。バルセロナはスペイン代表に対し、復帰を急がせないよう強く要請していると報じられている。クラブは、６月15日に行なわれる初戦のカーボベルデ戦での出場時間を15分以内にとどめることを望んでいるとも。
さらに、その６日後のサウジアラビア戦でも、出場は45分から60分程度に抑えてほしい意向のようだ。
新たな問題が発生しなければ、27日のウルグアイ戦で本格的に“足かせ”が外されることになる見込みだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】誰も気づかないの？ ヤマルだよ!? カートに大量の買い物、自然体の18歳
イギリスメディア『THE Sun』は、「安らぎのひと時 ラミン・ヤマルがウォルマートで食料品を買い物する姿が目撃されるも、ファンはワールドカップのスターにまったく気づかず」と見出しを打ち、スペイン代表の至宝のオフを報じた。
４年に一度の大舞台で、母国の期待を一身に背負う18歳のラミン・ヤマル。そんな彼が「まるでジョージア州フォートオグルソープの一住民であるかのように、ウォルマートの店内を散策していた」。
『Fox Soccer』がＸで再投稿した動画は瞬く間に拡散。ヤマルが何事もなかったかのように買い物袋を手に、店を出ていく様子が映し出されている。
記事によれば、ヤマルが気づかれなかったのには、いくつかの理由が考えられる。
「買い物の際、彼はスペイン代表の公式トレーニングウェアを着用していなかった。また、スペイン代表の拠点であるテネシー州チャタヌーガからは18マイル（約29km）も離れた場所だった。
加えて、ワールドカップを前にして、サッカーが一部の人が予想していたほど国中を席巻しているとは言えない点もある。チケットはまだたくさん販売されており、FIFAは無料配布などを通じて一部を無料で提供することも検討。そのため、フォートオグルソープの住民がバルセロナの選手を認識していなかったとしても、それは無理もないだろう」
ヤマルは、シーズン終盤に負ったハムストリングの断裂から回復途中の段階だ。バルセロナはスペイン代表に対し、復帰を急がせないよう強く要請していると報じられている。クラブは、６月15日に行なわれる初戦のカーボベルデ戦での出場時間を15分以内にとどめることを望んでいるとも。
さらに、その６日後のサウジアラビア戦でも、出場は45分から60分程度に抑えてほしい意向のようだ。
新たな問題が発生しなければ、27日のウルグアイ戦で本格的に“足かせ”が外されることになる見込みだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】誰も気づかないの？ ヤマルだよ!? カートに大量の買い物、自然体の18歳