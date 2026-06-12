

久保史緒里

久保史緒里が、松村北斗主演の日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』に出演が決定。「野瀬化粧品」ブランド事業部でPRを担当する若手社員の橋本涼子を演じる。

松村北斗主演の日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』に、久保史緒里、山下幸輝、夙川アトム、丘みつ子、田中要次の出演が決定した。若手注目株からベテラン俳優まで幅広い顔ぶれが加わり、物語を彩る新キャストの詳細が明らかになった。

久保史緒里が演じるのは、「野瀬化粧品」ブランド事業部でPRを担当する若手社員の橋本涼子。ヒロイン・野瀬麻里子（岡崎紗絵）が率いる部署で働く社員役で、久保は、「緊張感が張り詰めるなかで、ブランド事業部での会話を通し、ほっとした時間をお届けできるよう努められたらと思います」と思いを語っている。

山下幸輝は、同じくブランド事業部の営業担当・佐野匠役。麻里子の部下である若手社員を演じる。山下は台本について「何かに対してストレートで迷いのない思い、その強さをひしひしと感じた」とコメントし、「どこか危うさも感じられる繊細な境界線に魅力を感じた」と作品の印象を明かした。

夙川アトムが演じるのは、麻里子の父で「野瀬化粧品」現社長・野瀬銀次郎の秘書を務める浅井豪太。夙川は自身の役どころについて「会社の番犬、いわゆるセンサーのような役割」と表現し、「物語にどのように関わっていくのか見届けてください」と呼びかけた。

丘みつ子は、麻里子の祖母であり「野瀬化粧品」の創業者・野瀬昭子役。野瀬家の歴史を知る重要人物。「ラブストーリーかと思いきや、ドロドロした欲望、サスペンス、会社乗っ取り」と台本を読んだ感想を語り、「さてこの先どう展開してゆくか？」とコメントを寄せている。

そして田中要次が演じるのは、物語の鍵を握る、25年前に起きた連続誘拐事件の犯人・畑野悟。田中は「畑野の秘密、過去は簡単には明かされないと思われますので、ながらスマホとかの脇見視聴は厳禁です！特に25年前の畑野は必見ですよっ！」と役への思いを語っている。

本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村北斗）は、野瀬麻里子に25年間片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか──。25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。今回新たなキャスト陣が加わり、その物語はさらに深みを増していく。

久保史緒里コメント

――純愛と狂気の狭間を描く25年にわたるラブサスペンスですが、台本を読んだ感想と、本作への意気込みを教えてください。

「愛」の捉え方がより広がりを見せているなと感じる現代で、「純愛」と「狂気」が横に並べられたテーマにとても惹かれました。ほんの少しの風でどちらにも傾いてしまう綱渡りのような危ういバランスに、自分自身も考えさせられながら読み進めています。――ご自身の役柄で注目してほしいところを教えてください。

好きなことを仕事にしている涼子は、上司である麻里子さんのことを心から尊敬しています。緊張感が張り詰めるなかで、ブランド事業部での会話を通し、ほっとした時間をお届けできるよう努められたらと思います。