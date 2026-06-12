今夜『Mステ』 豪華7組が出演へ【アーティスト＆楽曲一覧】
テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（毎週金曜 後9:00）が、きょう12日に放送される。7組の出演者、披露楽曲が発表された。
【写真】NiziUやリトグリも・・・12日放送『Mステ』出演者
今回は、なにわ男子とAぇ! groupが関西の先輩のヒット曲をカバー。SUPER EIGHTの「ズッコケ男道」、KinKi Kidsの「フラワー」をパフォーマンスする。
マイケル・ジャクソンを愛するアーティストによるSPカバーメドレーも。Ayumu Imazuは1979年リリースの「Rock With You」、Little Glee Monsterはマイケル・ジャクソンが在籍したグループ・ジャクソン５の「I Want You Back」（1969年）をカバー。ケント・モリはユーコ・スミダ・ジャクソンと共演し、名曲「Billie Jean」「The Way You Make Me Feel」「Beat It」をメドレーで披露する。
NiziUは7月1日発売のベストアルバムから、2024年リリースの「SWEET NONFICTION」、2020年のプレデビュー曲「Make you happy」をメドレーで。Mステ初登場のAyumu Imazuは、アルバム収録の「CLASSIC」を披露。
Aぇ! groupはグループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌「でこぼこライフ」を。ORANGE RANGEはDAZNサッカーアンセム「1000％」、デビュー5周年イヤーのなにわ男子は話題のCMソング「Gimme The Day」と、アルバムのリード「Celebrate」をパフォーマンス。Little Glee Monsterは話題のドラマ主題歌「一輪」を披露する。
■出演アーティスト・楽曲一覧 ※五十音順
Ayumu Imazu「CLASSIC」「Rock With You」
Aぇ! Group「でこぼこライフ」
ORANGE RANGE「1000％」
ケント・モリ「Billie Jean」「The Way You Make Me Feel」「Beat It」
なにわ男子「Gimme The Day」「Celebrate」
なにわ男子×Aぇ! Group「ズッコケ男道」「フラワー」
NiziU「SWEET NONFICTION」「Make you happy」
Little Glee Monster「一輪」「I Want You Back」
【写真】NiziUやリトグリも・・・12日放送『Mステ』出演者
今回は、なにわ男子とAぇ! groupが関西の先輩のヒット曲をカバー。SUPER EIGHTの「ズッコケ男道」、KinKi Kidsの「フラワー」をパフォーマンスする。
マイケル・ジャクソンを愛するアーティストによるSPカバーメドレーも。Ayumu Imazuは1979年リリースの「Rock With You」、Little Glee Monsterはマイケル・ジャクソンが在籍したグループ・ジャクソン５の「I Want You Back」（1969年）をカバー。ケント・モリはユーコ・スミダ・ジャクソンと共演し、名曲「Billie Jean」「The Way You Make Me Feel」「Beat It」をメドレーで披露する。
Aぇ! groupはグループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌「でこぼこライフ」を。ORANGE RANGEはDAZNサッカーアンセム「1000％」、デビュー5周年イヤーのなにわ男子は話題のCMソング「Gimme The Day」と、アルバムのリード「Celebrate」をパフォーマンス。Little Glee Monsterは話題のドラマ主題歌「一輪」を披露する。
■出演アーティスト・楽曲一覧 ※五十音順
Ayumu Imazu「CLASSIC」「Rock With You」
Aぇ! Group「でこぼこライフ」
ORANGE RANGE「1000％」
ケント・モリ「Billie Jean」「The Way You Make Me Feel」「Beat It」
なにわ男子「Gimme The Day」「Celebrate」
なにわ男子×Aぇ! Group「ズッコケ男道」「フラワー」
NiziU「SWEET NONFICTION」「Make you happy」
Little Glee Monster「一輪」「I Want You Back」