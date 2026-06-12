中島健人『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』レッドカーペット公式インタビュアーに就任

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中島健人が『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』レッドカーペット公式インタビュアーに就任した。

■中島健人がレッドカーペットに登場するアーティストたちに直撃インタビュー

国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）では、6月13日に主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストを発表するGrand Ceremonyを開催。

NHK BS・NHK BSプレミアム4Kでは、Grand Ceremonyを彩るレッドカーペットの模様が届けられる『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ』を放送、その公式インタビュアーとして『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』アンバサダーの中島健人が決定した。

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ』では、授賞式直前・レッドカーペットに登場するアーティストたちの中継・インタビューが届けられる他、授賞式の見どころなど『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の魅力をたっぷり紹介。

東京のスタジオには、2025年に引き続き、ヒコロヒーやアーティストの解説として音楽ジャーナリストの柴那典が登場、また、レッドカーペット会場には、ニューヨークがレポーターとして参加し、レッドカーペットを盛り上げる。

番組の進行を務めるのは、NHKの杉浦友紀アナウンサー。

■イベント情報

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』

06/13（土）東京・TOYOTA ARENA TOKYO 他

※開催ウィーク：06/05（金）～06/13（土）

■番組情報

TOKYO MX『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony』

06/13（土）13:00～16:00

NHK BS / NHK BSプレミアム4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ』

06/13（土）18:00～19:00

NHK総合 / NHK BSプレミアム4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部』

06/13（土）19:30～20:55

※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり

NHK 総合 / NHK BSプレミアム4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部』

06/13（土）21:30～22:50

※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり

■配信情報

◇YouTube

YouTube『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony [授賞式]』

06/13（土）13:00配信スタート（予定）

YouTube『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony [授賞式]』

06/13（土）19:30配信スタート（予定）

◇Lemino

Lemino『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony 生配信』

06/13（土）13:00～

※後日アーカイブ配信あり

Lemino『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony 生配信』

06/13（土）19:30～

※後日アーカイブ配信あり

◇ABEMA

ABEMA『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony』

06/13（土）12:30～イベント終了まで

◇radiko

radiko特別プログラム『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 AUDIO LIVE』

06/13（土） 『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』 Premiere Ceremony

06/13（土）『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』 Grand Ceremony

※授賞式の模様を完全ライブ配信。1週間のタイムフリー配信あり。

■関連リンク

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/