中島健人『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』レッドカーペット公式インタビュアーに就任
中島健人が『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』レッドカーペット公式インタビュアーに就任した。
■中島健人がレッドカーペットに登場するアーティストたちに直撃インタビュー
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）では、6月13日に主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストを発表するGrand Ceremonyを開催。
NHK BS・NHK BSプレミアム4Kでは、Grand Ceremonyを彩るレッドカーペットの模様が届けられる『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ』を放送、その公式インタビュアーとして『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』アンバサダーの中島健人が決定した。
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ』では、授賞式直前・レッドカーペットに登場するアーティストたちの中継・インタビューが届けられる他、授賞式の見どころなど『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の魅力をたっぷり紹介。
東京のスタジオには、2025年に引き続き、ヒコロヒーやアーティストの解説として音楽ジャーナリストの柴那典が登場、また、レッドカーペット会場には、ニューヨークがレポーターとして参加し、レッドカーペットを盛り上げる。
番組の進行を務めるのは、NHKの杉浦友紀アナウンサー。
■イベント情報
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』
06/13（土）東京・TOYOTA ARENA TOKYO 他
※開催ウィーク：06/05（金）～06/13（土）
■番組情報
TOKYO MX『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony』
06/13（土）13:00～16:00
NHK BS / NHK BSプレミアム4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ』
06/13（土）18:00～19:00
NHK総合 / NHK BSプレミアム4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部』
06/13（土）19:30～20:55
※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
NHK 総合 / NHK BSプレミアム4K『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部』
06/13（土）21:30～22:50
※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり
■配信情報
◇YouTube
YouTube『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony [授賞式]』
06/13（土）13:00配信スタート（予定）
YouTube『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony [授賞式]』
06/13（土）19:30配信スタート（予定）
◇Lemino
Lemino『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony 生配信』
06/13（土）13:00～
※後日アーカイブ配信あり
Lemino『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony 生配信』
06/13（土）19:30～
※後日アーカイブ配信あり
◇ABEMA
ABEMA『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony』
06/13（土）12:30～イベント終了まで
◇radiko
radiko特別プログラム『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 AUDIO LIVE』
06/13（土） 『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』 Premiere Ceremony
06/13（土）『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』 Grand Ceremony
※授賞式の模様を完全ライブ配信。1週間のタイムフリー配信あり。
■関連リンク
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト
https://www.musicawardsjapan.com/