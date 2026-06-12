Da-iCE・花村想太、ソロ名義「SOTA HANAMURA」初ツアー開幕「ここまでやってきて良かった」
Da-iCEのボーカル・花村想太によるソロプロジェクト「SOTA HANAMURA」が、11日に東京・Kanadevia Hallにて、自身初となるソロツアー『SOTA HANAMURA Live Tour 2026-ASCEEENSION-』の初日公演を開催した。
【ライブ写真】ステージで上で存在感を放つSOTA HANAMURA
SOTA HANAMURAは、圧倒的な歌唱力とダンスで、ソロアーティストとして圧巻のパフォーマンスを魅せ、自身初のソロツアーを最高の形でスタートさせた。
今回、SOTA HANAMURAと、花村がボーカルを務める4人組バンド「Natural Lag」が、それぞれ並行して全国4都市を巡るホールツアーを開催する。各地では両公演が連日行われるほか、ツアーファイナルとしてNatural Lagは8月16日、SOTA HANAMURAは8月17日に東京・日本武道館での単独公演が決定している。
花村はMCで「2つのツアーを100％で乗り切るために、毎日深夜まで練習しました。今日みなさんと最高の時間を過ごすことができたと思うと、ここまでやってきて良かったなと思います。これからも徐々に徐々にステップアップしていきます」と、これまでの努力と本ツアーへの強い決意を語った。
【ライブ写真】ステージで上で存在感を放つSOTA HANAMURA
SOTA HANAMURAは、圧倒的な歌唱力とダンスで、ソロアーティストとして圧巻のパフォーマンスを魅せ、自身初のソロツアーを最高の形でスタートさせた。
花村はMCで「2つのツアーを100％で乗り切るために、毎日深夜まで練習しました。今日みなさんと最高の時間を過ごすことができたと思うと、ここまでやってきて良かったなと思います。これからも徐々に徐々にステップアップしていきます」と、これまでの努力と本ツアーへの強い決意を語った。