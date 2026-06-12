「カガワはもっと上」「ミトマはどこ？」海外サイトがアジア人選手を徹底格付け！議論呼ぶも１位は納得？ 中田、本田、俊輔らの序列は…
独自の序列を紹介している海外サイト『Mad Football』が６月11日、「歴代最高のアジア人サッカー選手ランキング」を発表した。
順位付けするのではなく、ピラミッドに顔写真を当てはめ、頂点から７層に分けて格を選定。頂点のみ１人で、プレミアリーグ得点王の実績を持つソン・フンミン（韓国）が君臨し、続く２層目に中田英寿、チャ・ボムグン（韓国）、パク・チソン（韓国）、３層目に本田圭佑、アリ・ダエイ（イラン）、キム・ミンジェ（韓国）が名を連ねた。
日本勢はそのほか、中村俊輔と遠藤保仁が４層目、長友佑都と香川真司が５層目、南野拓実が７層目に入った。
『Mad Football』は「このランキングに賛成？ソン・フンミンはすでに史上最高のアジア人サッカー選手だろうか？それともチャ・ボムグン、パク・チソン、中田英寿、アリ・ダエイなどのレジェンドが上に来るべき？あなたのTOP10を教えて！」と投げかけたなか、次のような意見が続々と寄せられている。
「カガワはもっと上にすべき」
「ホンダよりカガワの方が上」
「ナカタはチャ、パクと同じレベルではない」
「ミトマはどこだ？」
「オカザキは？」
「私が知っているエンドウではない」
「CLを２回獲ってるイ・ガンインは？」
「ソン・フンミンを上回るアジアのレジェンドは多分いない」
「ソンの１位は納得」
コメント欄では、言語が入り混じった議論がなされており、盛り上がりを見せている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【序列画像】日本代表レジェンドの立ち位置は？アジア人選手ピラミッド
順位付けするのではなく、ピラミッドに顔写真を当てはめ、頂点から７層に分けて格を選定。頂点のみ１人で、プレミアリーグ得点王の実績を持つソン・フンミン（韓国）が君臨し、続く２層目に中田英寿、チャ・ボムグン（韓国）、パク・チソン（韓国）、３層目に本田圭佑、アリ・ダエイ（イラン）、キム・ミンジェ（韓国）が名を連ねた。
『Mad Football』は「このランキングに賛成？ソン・フンミンはすでに史上最高のアジア人サッカー選手だろうか？それともチャ・ボムグン、パク・チソン、中田英寿、アリ・ダエイなどのレジェンドが上に来るべき？あなたのTOP10を教えて！」と投げかけたなか、次のような意見が続々と寄せられている。
「カガワはもっと上にすべき」
「ホンダよりカガワの方が上」
「ナカタはチャ、パクと同じレベルではない」
「ミトマはどこだ？」
「オカザキは？」
「私が知っているエンドウではない」
「CLを２回獲ってるイ・ガンインは？」
「ソン・フンミンを上回るアジアのレジェンドは多分いない」
「ソンの１位は納得」
コメント欄では、言語が入り混じった議論がなされており、盛り上がりを見せている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【序列画像】日本代表レジェンドの立ち位置は？アジア人選手ピラミッド