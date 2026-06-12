ブルー×ホワイトのツートーンが生む個性

2026年も折り返し地点を迎え、自動車業界では次世代モデルや新たなライフスタイル提案への注目が高まっています。

近年は単に移動性能や燃費性能を競うだけでなく、ユーザーの日常にどのような価値を提供できるかがクルマづくりの重要なテーマとなっています。

【画像】超いいじゃん！ これがダイハツ斬新「“小さな”スライドドアワゴン」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）

そうした流れのなかで年初に話題を集めた1台が、ダイハツが披露したコンセプトカー「ムーヴ ♯ootd」です。

このモデルが初めて公開されたのは、2026年1月に幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された「東京オートサロン2026」です。

多くのメーカーが個性的なカスタムカーや将来を見据えた提案車両を展示するなか、ムーヴ ♯ootdは、日常生活に寄り添う軽自動車の新たな楽しみ方を提示したことで、多くの来場者の記憶に残る存在となりました。

ベースとなっているのは、2025年6月にフルモデルチェンジを受けた「ムーヴ」です。このモデルでは歴代ムーヴとして初めて後席スライドドアを採用し、実用性を大きく向上させました。

狭い駐車場での乗り降りや、小さな子どもを乗せる場面、買い物帰りの荷物の積み下ろしなど、日常で感じる小さな不便を解消する工夫が盛り込まれています。

ムーヴ ♯ootdは、その実用性の高さを土台としながら、さらに感性の部分に踏み込んだ提案を行っています。

車名に含まれる「♯ootd」は、「Outfit Of The Day（今日の服装）」を意味するSNSでおなじみのハッシュタグに由来しています。

その名の通り、このクルマにはその日の気分やファッションを選ぶようにカーライフを楽しんでほしいという思いが込められています。

これまでクルマは性能や価格、燃費などの数値で語られることが多くありました。しかしムーヴ ♯ootdは、所有することそのものの楽しさや、自分らしさを表現するツールとしての価値を提案しています。

毎日使う軽自動車だからこそ、こうした考え方が自然に受け入れられるのかもしれません。

エクステリアでは、ブルーとホワイトによるツートーンカラーが大きな特徴です。爽やかで親しみやすい印象を与えながらも、街中でしっかりと個性を主張できる仕上がりとなっています。

また、専用デザインのフロントグリルによって標準車との差別化が図られており、シンプルながらも存在感のある表情を実現しています。

さらにルーフラックも装備されており、デザイン上のアクセントだけでなく実用性にも貢献しています。

休日にアウトドア用品を積み込んだり、大きな買い物をした際に活用したりと、日常生活のさまざまなシーンを想像させる装備です。

特別なレジャーカーではなく、普段使いの延長線上で楽しめる点がこのモデルらしい魅力といえるでしょう。

インテリアにも独自の世界観が反映されています。シートや内装トリムにはデニム調の素材が採用され、カジュアルで温かみのある空間を演出しています。

デニムは使い込むほど風合いが変化し、愛着が深まる素材として知られていますが、そのイメージを車内にも取り入れることで、長く付き合いたくなる雰囲気が生み出されています。

また、カップホルダー周辺やセンタークラスターパネルには純正アクセサリーが効果的に配置されており、機能性を確保しながら遊び心も感じられる仕上がりとなっています。

使いやすさを犠牲にすることなく個性を表現している点は、多くのユーザーにとって魅力的に映る部分でしょう。

ムーヴ ♯ootdから感じられるのは、完成された工業製品というよりも、自分らしく育てていく相棒のような存在です。

毎日の通勤や買い物、家族との外出といった何気ない時間の中に、小さな楽しみや心地よさを加えてくれる工夫が随所に散りばめられています。

近年は軽自動車にも多様な価値観が求められるようになっていますが、ムーヴ ♯ootdはその流れを象徴する1台といえるでしょう。