Snow Man向井康二、“旧・おそ松”役で実写映画「おそ松さん」第2弾登場 Aぇ! groupら新6つ子と共演「懐かしい気持ちに」
【モデルプレス＝2026/06/12】Snow Manの向井康二が、6月12日公開の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』に出演することが解禁された。
【写真】Snow Man「おそ松さん」衣装でTGC降臨
2022年にSnow Man主演で公開された、映画『おそ松さん』。前作ではまさかの実写映画化の発表に大きな話題となり、お茶の間を爆笑の渦に巻き込んだ。そんな実写第1弾となる『おそ松さん』から向井が、実写第2弾となる映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!⁉』に出演していることが解禁となった。
前作のおそ松さんにて長男・おそ松役を演じていた向井は、“かつておそ松として生きた男”「旧・おそ松」役として登場。本作の6つ子たちと同じく関西出身で、お互いデビュー前から共に切磋琢磨してきた仲間とあって息の合った共演シーンは必見。今作の劇中では、前作の衣装に身を包み現場に現れた向井は「オファーをいただいた時は本当に嬉しかったです！1日だけの撮影だったのですが懐かしい気持ちになりましたね」と久しぶりのおそ松さんを演じることへの喜びを爆発。さらに、今回、主演を務めるAぇ! group、草間リチャード敬太、西村拓哉ら後輩たちが6つ子を演じるということで「みんな個性的だし、僕たちの時とはまた違う、より原作に近いおそ松さんに仕上がっていると思います。」と太鼓判。さらに、「僕らSnow Manも一緒に盛り上げたいと思っていますので、ぜひ劇場に足を運んでください！」と応援コメントを寄せた。
新・旧おそ松が激突し、混ぜるな、危険の化学反応が起きる本作。果たして向井が演じる「旧・おそ松」は、どんなシーンに登場するのか。衝撃の瞬間を、ぜひ劇場のスクリーンで。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、2015年にアニメ化された「おそ松さん」。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不可能な物語が人気を博し、実写映画の第2弾として、6月12日より全国ロードショー。主演には、Aぇ! groupの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉の4人と草間リチャード敬太、さらには彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村拓哉がクズでニートな6つ子を熱演。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。（modelpress編集部）
オファーをいただいた時は本当に嬉しかったです！1日だけの撮影だったのですが懐かしい気持ちになりましたね。3年ぶりくらいかな？体は感覚を覚えていて、スッと入れました。ただ、カツラだけは以前のやつを愛していたので、ニューバージョンには少し違和感がありましたけど（笑）。今回、新・6つ子が登場しますが、僕らが9人グループなので、大人数で実写をやる難しさもわかる分、見ていてすごく楽しかったです。みんな個性的だし、僕たちの時とはまた違う、より原作に近いおそ松さんに仕上がっていると思います。僕らSnow Manも一緒に盛り上げたいと思っていますので、ぜひ劇場に足を運んでください！
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【写真】Snow Man「おそ松さん」衣装でTGC降臨
◆向井康二、“旧・おそ松”役で映画出演
2022年にSnow Man主演で公開された、映画『おそ松さん』。前作ではまさかの実写映画化の発表に大きな話題となり、お茶の間を爆笑の渦に巻き込んだ。そんな実写第1弾となる『おそ松さん』から向井が、実写第2弾となる映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!⁉』に出演していることが解禁となった。
新・旧おそ松が激突し、混ぜるな、危険の化学反応が起きる本作。果たして向井が演じる「旧・おそ松」は、どんなシーンに登場するのか。衝撃の瞬間を、ぜひ劇場のスクリーンで。
◆映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、2015年にアニメ化された「おそ松さん」。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不可能な物語が人気を博し、実写映画の第2弾として、6月12日より全国ロードショー。主演には、Aぇ! groupの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉の4人と草間リチャード敬太、さらには彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村拓哉がクズでニートな6つ子を熱演。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。（modelpress編集部）
◆向井康二コメント
オファーをいただいた時は本当に嬉しかったです！1日だけの撮影だったのですが懐かしい気持ちになりましたね。3年ぶりくらいかな？体は感覚を覚えていて、スッと入れました。ただ、カツラだけは以前のやつを愛していたので、ニューバージョンには少し違和感がありましたけど（笑）。今回、新・6つ子が登場しますが、僕らが9人グループなので、大人数で実写をやる難しさもわかる分、見ていてすごく楽しかったです。みんな個性的だし、僕たちの時とはまた違う、より原作に近いおそ松さんに仕上がっていると思います。僕らSnow Manも一緒に盛り上げたいと思っていますので、ぜひ劇場に足を運んでください！
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