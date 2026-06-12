フィル・ミケルソンが女性従業員に「不適切な身体接触」 地元サンディエゴのゴルフクラブからまさかの追放…
メジャー6勝を含む米ツアー45勝のフィル・ミケルソン（米国）が、地元カリフォルニア州サンディエゴの「ザ・ファームズ・ゴルフクラブ」の女性従業員から「不適切な身体接触」で告発を受けた。その結果、同クラブはミケルソンからメンバーシップを剥奪。クラブから追放されたと米ゴルフダイジェスト誌が伝えた。
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報道によると事件が起きた当日、ミケルソンを告発した女性がクラブ経営陣に通報。その後、ミケルソンはゴルフコース内で女性から詰め寄られ、ラウンド途中にコースから退去するように求められたという。「ザ・ファームズ・ゴルフクラブ」 はゴルフダイジェスト誌に、ミケルソンの名前を明かさなかったがトラブルが発生したことは認め、当該人物のメンバーシップを剥奪したことを伝えた。現在55歳のミケルソンが最後にプレーしたのは、今年3月のLIVゴルフ・サウスアフリカ大会。歴代覇者に名を連ねる4月の「マスターズ」は「家族の健康問題」を理由に欠場し、5月上旬にはLIVゴルフの次戦、2021年にメジャー最年長記録で制した「全米プロ選手権」にも出場しないことを発表した。なおミケルソンは、2位に6度入っている来週の「全米オープン」の出場資格は持っていない。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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