ヒロミ、豪華メンバー集結の“食事会”公開 貴重なショットに反響「すごいコラボレーション」「わー混ざりたい」
タレントのヒロミ（61）が11日、自身のインスタグラムを更新し、親交の深い著名人たちとの食事会の様子を公開した。
【写真】めちゃくちゃ豪華な食事会ショットを公開したヒロミ
ヒロミは「のりちゃん所さん大島さんなんとTKもーーー！」とコメントを添え、とんねるずの木梨憲武、タレントの所ジョージ、フリーアナウンサーの大島由香里、そして音楽プロデューサーの小室哲哉との自撮り集合ショットを投稿。写真には終始リラックスした雰囲気が漂い、仲の良さがうかがえる1枚となっている。
豪華な顔ぶれがそろった貴重なショットに、フォロワーからは「凄いメンバーですね！」「楽しそうな仲間たち 笑顔が素敵です」「凄いメンバーですね 楽しそうです」「すごいコラボレーション」「豪華な顔ぶれですね〜」「この楽しいこと間違い無いなメンツ」「わー混ざりたい」などの声が届いている。
【写真】めちゃくちゃ豪華な食事会ショットを公開したヒロミ
ヒロミは「のりちゃん所さん大島さんなんとTKもーーー！」とコメントを添え、とんねるずの木梨憲武、タレントの所ジョージ、フリーアナウンサーの大島由香里、そして音楽プロデューサーの小室哲哉との自撮り集合ショットを投稿。写真には終始リラックスした雰囲気が漂い、仲の良さがうかがえる1枚となっている。
豪華な顔ぶれがそろった貴重なショットに、フォロワーからは「凄いメンバーですね！」「楽しそうな仲間たち 笑顔が素敵です」「凄いメンバーですね 楽しそうです」「すごいコラボレーション」「豪華な顔ぶれですね〜」「この楽しいこと間違い無いなメンツ」「わー混ざりたい」などの声が届いている。