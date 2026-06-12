「めちゃくちゃ楽しかった」メキシコのW杯開幕戦で解説を務めた遠藤保仁、“アギーレジャパン”を回想「僕と香川真司が…」
北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕。メキシコシティー・スタジアムで行なわれた開幕戦で、ハビエル・アギーレ監督が率いるメキシコ代表が南アフリカと対戦。両チーム合わせて３人の退場者が出る大荒れの展開となったなか、２−０で勝利を飾った。
『DAZN』でこの試合の解説を務めた元日本代表の遠藤保仁氏は、４−１−２−３のアンカーで先発し、先制点にも絡むなど攻守にハイパフォーマンスを披露したメキシコのMFエリク・リラを高評価。「守備がしっかりしていますし、ボールも落ち着いてさばけるので、アンカーに適した選手かなと思います」と賛辞を贈る。
またその話のなかで、アギーレ監督がかつて日本代表を率いた時代を回想。「アギーレ監督が日本代表の監督だった時もこの形だった」とメキシコのフォーメーションに触れつつ、「その時は長谷部（誠）がアンカーで、僕と香川真司がその前をやっていたんですけど。めちゃくちゃ楽しかったですよ」と振り返った。
アギーレ監督率いるメキシコはW杯でどこまで勝ち進めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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『DAZN』でこの試合の解説を務めた元日本代表の遠藤保仁氏は、４−１−２−３のアンカーで先発し、先制点にも絡むなど攻守にハイパフォーマンスを披露したメキシコのMFエリク・リラを高評価。「守備がしっかりしていますし、ボールも落ち着いてさばけるので、アンカーに適した選手かなと思います」と賛辞を贈る。
またその話のなかで、アギーレ監督がかつて日本代表を率いた時代を回想。「アギーレ監督が日本代表の監督だった時もこの形だった」とメキシコのフォーメーションに触れつつ、「その時は長谷部（誠）がアンカーで、僕と香川真司がその前をやっていたんですけど。めちゃくちゃ楽しかったですよ」と振り返った。
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