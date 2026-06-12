「めざましライブ」初登場のモナキら出演アーティスト第3弾 初開催ステージに高橋文哉・綱啓永・K（&TEAM）・倉悠貴が参加
【モデルプレス＝2026/06/12】9日間にわたり開催される『めざましテレビ』とフジテレビの人気番組がコラボレーションするオリジナルステージイベント「めざましWANGANフェス〜人気バラエティと夏の最強コラボ〜」と「めざましライブ」（8月3〜8月9日：豊洲PIT／8月13、14日：東京ガーデンシアター）より、出演アーティスト第3弾が発表された。
【写真】高橋文哉主演「ブルーロック」実写俳優20人が集結
豊洲PITで開催される8月3日公演には、人気急上昇中の「モナキ」が初登場。純烈リーダー・酒井一圭がプロデュースした4人組男性歌謡コーラスグループ・モナキ。2026年4月にメジャーデビューし、じん・ケンケン・サカイJr.・おヨネで構成される。元戦隊俳優や一級建築士など多彩な経歴を持つメンバーが集結。デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」はTikTokでダンス動画が拡散し話題に。グループ名は古語の「名もなき」に由来し、「まだ何者でもない4人が成長していく」という意味が込められている。
8月4日は「めざましライブ×イマドキ」私立恵比寿中学、ねぎ塩豚丼が登場！『めざましテレビ』の人気トレンドコーナー「イマドキ」と『めざましライブ』がコラボ。イマドキガールとして活躍中の仲村悠菜が所属するアイドルグループ私立恵比寿中学と、大里菜桜が所属するガールズバンドねぎ塩豚丼が対バン。『イマドキ』ならではのトークコーナーもある。全力感あふれるパフォーマンスや親しみやすいキャラクターで幅広い世代から愛されている私立恵比寿中学と対バンで登場するのは2025年に楽曲「Victory」がSNSで話題となり火がついた、ティーンに絶大なる人気を誇る4人組ロックバンドねぎ塩豚丼。各種大型フェスへの出演も話題となっている。
8月7日は「めざましマンスリーエンタメプレゼンターSUMMER PARTY」初開催。高橋文哉、綱啓永、K（&TEAM）、倉悠貴の参加が決定。2018年にスタートした「マンスリーエンタメプレゼンター」。月替わりで俳優・アイドル・芸人など、“めざまし”ならではの旬なタレントが担当する企画で、原稿読みやコメント、さらにはMC的役割にも挑戦。普段とは違った一面を見せるなど、『めざましテレビ』を代表する人気企画のひとつ。今回は初の試みとして歴代マンスリーエンタメプレゼンターが集まる「SUMMER PARTY」を開催する。（modelpress編集部）
【豊洲PIT】
■会期：2026年8月3日（月）〜8月9日（日）／7日間
■8月3日（月）
『ぽかぽか×めざましライブ』OWV×OCTPATH
『めざましライブ』モナキ
■8月4日（火）
『萩原利久のwkwkはぎわランド夏ピーヤ祭』
『めざましライブ×イマドキ』私立恵比寿中学×ねぎ塩豚丼
『めざましライブ』ILLIT×CUTIE STREET
■8月5日（水）
『TOKYO IDOL FESTIVAL×めざましライブ』
『New Beginning Fes』 in めざましWANGANフェス
■8月6日（木）
『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』 in めざましWANGANフェス
『けるとめる』 in めざましWANGANフェス
『めざましライブ』Juice=Juice
■8月7日（金）
『めざましマンスリーエンタメプレゼンターSUMMER PARTY』
高橋文哉、綱啓永、K（&TEAM）、倉悠貴 And more
『めざましライブ』TWS
■8月8日（土）
『めざましライブ×突然ですが占ってもいいですか？』ONE N’ ONLY×BUDDiiS
『めざましライブ』 .ENDRECHERI. presents ココロノノリモノ
.ENDRECHERI.×syudou×muque
■8月9日（日）
『千鳥の鬼レンチャンpresents ほいロックフェス』
【東京ガーデンシアター】
■会期：2026年8月13日（木）、14日（金）／2日間
■DAY1： 8月13日（木）
マルシィ
INI
CANDY TUNE
MyM
RIIZE
SPアクト：VOLTACTION
ちいかわ・ハチワレ、パペットスンスン（VTR出演）
※新音楽番組『STAR』コラボも
■DAY2： 8月14日（金）
HY
NiziU
FRUITS ZIPPER
こっちのけんと
NCT WISH
Hearts2Hearts
ハナコ
ちいかわ・ハチワレ、パペットスンスン（VTR出演）
※『新しいカギ』とのコラボも！
【Not Sponsored 記事】
【写真】高橋文哉主演「ブルーロック」実写俳優20人が集結
◆「めざましライブ」第3弾アーティスト発表
豊洲PITで開催される8月3日公演には、人気急上昇中の「モナキ」が初登場。純烈リーダー・酒井一圭がプロデュースした4人組男性歌謡コーラスグループ・モナキ。2026年4月にメジャーデビューし、じん・ケンケン・サカイJr.・おヨネで構成される。元戦隊俳優や一級建築士など多彩な経歴を持つメンバーが集結。デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」はTikTokでダンス動画が拡散し話題に。グループ名は古語の「名もなき」に由来し、「まだ何者でもない4人が成長していく」という意味が込められている。
8月7日は「めざましマンスリーエンタメプレゼンターSUMMER PARTY」初開催。高橋文哉、綱啓永、K（&TEAM）、倉悠貴の参加が決定。2018年にスタートした「マンスリーエンタメプレゼンター」。月替わりで俳優・アイドル・芸人など、“めざまし”ならではの旬なタレントが担当する企画で、原稿読みやコメント、さらにはMC的役割にも挑戦。普段とは違った一面を見せるなど、『めざましテレビ』を代表する人気企画のひとつ。今回は初の試みとして歴代マンスリーエンタメプレゼンターが集まる「SUMMER PARTY」を開催する。（modelpress編集部）
◆「めざましWANGANフェス〜人気バラエティと夏の最強コラボ〜」開催概要
【豊洲PIT】
■会期：2026年8月3日（月）〜8月9日（日）／7日間
■8月3日（月）
『ぽかぽか×めざましライブ』OWV×OCTPATH
『めざましライブ』モナキ
■8月4日（火）
『萩原利久のwkwkはぎわランド夏ピーヤ祭』
『めざましライブ×イマドキ』私立恵比寿中学×ねぎ塩豚丼
『めざましライブ』ILLIT×CUTIE STREET
■8月5日（水）
『TOKYO IDOL FESTIVAL×めざましライブ』
『New Beginning Fes』 in めざましWANGANフェス
■8月6日（木）
『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』 in めざましWANGANフェス
『けるとめる』 in めざましWANGANフェス
『めざましライブ』Juice=Juice
■8月7日（金）
『めざましマンスリーエンタメプレゼンターSUMMER PARTY』
高橋文哉、綱啓永、K（&TEAM）、倉悠貴 And more
『めざましライブ』TWS
■8月8日（土）
『めざましライブ×突然ですが占ってもいいですか？』ONE N’ ONLY×BUDDiiS
『めざましライブ』 .ENDRECHERI. presents ココロノノリモノ
.ENDRECHERI.×syudou×muque
■8月9日（日）
『千鳥の鬼レンチャンpresents ほいロックフェス』
【東京ガーデンシアター】
■会期：2026年8月13日（木）、14日（金）／2日間
■DAY1： 8月13日（木）
マルシィ
INI
CANDY TUNE
MyM
RIIZE
SPアクト：VOLTACTION
ちいかわ・ハチワレ、パペットスンスン（VTR出演）
※新音楽番組『STAR』コラボも
■DAY2： 8月14日（金）
HY
NiziU
FRUITS ZIPPER
こっちのけんと
NCT WISH
Hearts2Hearts
ハナコ
ちいかわ・ハチワレ、パペットスンスン（VTR出演）
※『新しいカギ』とのコラボも！
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