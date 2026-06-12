職場で嫌われる人は「すごいね」と褒める。好かれる人はどうする？

部下を褒めているのに、なんとなく手応えがない。「ありがとうございます」と言われても、どこか形式的な感じがする――それは褒め方に問題があるかもしれない。「すごいね」という言葉が、じつは部下の不信感を生んでいる。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」になれる 令和の仕事の基本 を解説する。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）

「誰にでも言える褒め言葉」は、褒めていない

こんな褒め方をしたことはないか。

すごく頑張ったね、すばらしいよ。

君の笑顔のおかげで、場の空気が和んだよ。

やっぱりAさんはセンスがいいね。

どれも悪意のない、善意の言葉だ。

しかし著者はこれらを、「特に最悪な褒め方」と表現する。

理由はシンプルだ。「誰に対しても言える言葉」だからだ。

具体性のない賞賛は、不信感しか生まない



「すごく頑張ったね、すばらしいよ」「君の笑顔のおかげで、場の空気が和んだよ」「やっぱりAさんはセンスがいいね」

これらは「誰に対しても言える言葉」であり、「何がよかったのか」がまったくわかりません。

具体性のない賞賛は、部下にとって「定型文」にしか聞こえず、「私のことをちゃんと見ていないのに、適当に褒めている」という不信感しか生まないのです。

では、どうすれば心に届く賞賛になるのでしょうか？

答えはシンプルです。

「なぜ褒めているのか（具体的な理由）」と「それがどう役に立ったか（成果・貢献）」をセットで伝えることです。 特に最悪なのが、「具体性のない褒め言葉」です。「すごく頑張ったね、すばらしいよ」「君の笑顔のおかげで、場の空気が和んだよ」「やっぱりAさんはセンスがいいね」これらは「誰に対しても言える言葉」であり、「何がよかったのか」がまったくわかりません。具体性のない賞賛は、部下にとって「定型文」にしか聞こえず、「私のことをちゃんと見ていないのに、適当に褒めている」という不信感しか生まないのです。では、どうすれば心に届く賞賛になるのでしょうか？答えはシンプルです。「なぜ褒めているのか（具体的な理由）」と「それがどう役に立ったか（成果・貢献）」をセットで伝えることです。 ――『仕事ができる上司の当たり前』（西原 亮 著）より

部下は思っている以上に敏感だ。

すごいねと言われた瞬間、 「この人は自分のことをちゃんと見ていない」と感じ取る。

褒めているつもりが、むしろ「適当にあしらわれている」という不信感を植え付けていく。

褒め言葉が増えるほど、信頼が下がっていく――という逆効果が起きているのだ。

では、何が足りないのか。

著者が示す答えはシンプルだ。

「なぜ褒めているのか（具体的な理由）」と「それがどう役に立ったか（成果・貢献）」をセットで伝えること。

この二つが揃ってはじめて、褒め言葉は「定型文」から「あなただけへのメッセージ」に変わる。

「好かれる上司」の褒め方は、こう違う

たとえばこうだ。

すごいねではなく、

昨日のプレゼン、データの見せ方がとてもわかりやすかった。おかげでクライアントの理解が早まって、その場で承認が取れた。

「何が」よかったのか。

「それが」どう貢献したのか。

この二点が入るだけで、部下は「ちゃんと見てもらえている」と感じる。

そしてその感覚が、次の行動への意欲につながっていく。

褒めることは大切だ。

しかし「褒める量」より「褒める精度」の方が、はるかに部下の心に届く。

一言でも、具体的であれば十分だ。

次に部下を褒めるとき、「何が」よかったのか、「それが」どう役立ったかを一言添えることだけでいい。

（本記事は、書籍『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに作成しました）