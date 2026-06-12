新たに発表された「macOS 27 Golden Gate」では、ウルトラワイドディスプレイへの対応が拡張されています。

アップルによれば、macOS 27 Golden Gateではウルトラワイドディスプレイで「5K・120Hz」など、より高い解像度とリフレッシュレートが利用できるようになるとのこと。

現行のmacOSもウルトラワイドディスプレイには対応しているものの、解像度やリフレッシュレートは低めに制限されています。

それでも、たとえばM5 MacBook Proは、すでに5K（5120×2880）・120Hzを含む複数の外部ディスプレイを駆動できます。

macOS 27 Golden Gateで使用できる外部モニターの数は、「M5」「M5 Pro」「M5 Max」といったチップの種類によって異なるようです。

macOS 27 Golden Gateは2026年秋にリリース予定で、Liquid Glassの改善、新しいSiri AI、強化されたWriting Toolsなどが含まれます。

ウルトラワイドディスプレイをより快適に活用できる新OSとして、正式リリースが待ち遠しいところです。

Source: 9to5Mac

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