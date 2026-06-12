「日本ハム３−０ＤｅＮＡ」（１１日、エスコンフィールド）

たくましく進化した体で、お立ち台で声を張り上げた。「サイコーです！」。来日３年目でつかんだプロ初白星。“台湾の至宝”こと日本ハム・孫易磊が６回２安打無失点、８奪三振の快投で、４年ぶりの７連勝をもたらした。

常時１５０キロ台中盤の直球は、初回２死から佐野を遊ゴロに仕留めたボールが自己最速１５８キロを計測。四回までは完全投球で、五回１死二、三塁、六回２死二塁のピンチも、最後は力勝負で切り抜けた。

５月に支配下登録された昨季は９試合で０勝２敗、４ホールド、１セーブ。２度の先発では結果を残せなかった。今季は１年前に比べて１１キロ増量してキャンプインし、現在は９３〜９４キロ。「去年シーズン中にやったウエートトレーニングの成果が出て来ている」とうなずき「開幕１軍スタートできなかったことがすごく悔しくて、それを力に今日の勝利がつかめたかな」と頰を緩めた。

新庄監督も「去年から７歳ぐらい大人になったようなマウンドさばき。しっかり日々努力して考えながら体を作っていった結果」と絶賛。次回の登板も「もう投げさせるのは決まってます」と明かした。

７連勝は新庄政権下最長タイ。貯金５も今季最多だ。「いい投手がたくさんいる中で争っていくのがすごく楽しい。自信はあります」と孫易磊。２１歳の若き右腕も台頭し、強力な陣容が整ってきた。

◆孫 易磊（すん・いーれい）２００５年２月１０日生まれ、台湾出身。２１歳。１８３センチ、９６キロ。右投げ左打ち。中国文化大から２４年に日本ハムへ育成選手として入団。２５年シーズン中に支配下登録に昇格した。